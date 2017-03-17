В это воскресенье глава Прикамья Максим Решетников посетит Чайковский, где 18—19 марта на трамплинном комплексе «Снежинка» будет проходить финал Континентального Кубка по прыжкам на лыжах с трамплина с участием сборных Великобритании, Канады, Южной Кореи, Польши, Германии, Австрии, Словении и России.
Источник:РИА "Новости"
Как сообщила пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко, господин Решетников примет участие в церемонии награждения победителей соревнований, а также проведет оргкомитет по подготовке к летнему чемпионату мира по биатлону, который также пройдет в Чайковском 9—10 сентября этого года.