Максим Решетников посетит Чайковский

Как сообщила пресс-секретарь главы региона Дарья Левченко, господин Решетников примет участие в церемонии награждения победителей соревнований, а также проведет оргкомитет по подготовке к летнему чемпионату мира по биатлону, который также пройдет в Чайковском 9—10 сентября этого года.