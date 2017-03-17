Руководителя БСТ назначат через конкурс

Оказалось, что по действующему договору медиаменеджер будет возглавлять ТРК лишь до 12 июня текущего года.

Пунктом 7.3 трудового договора, подписанного, с одной стороны, вице-премьером Евгением Гурьевым, а с другой — господином Зарафутдиновым, установлен трехмесячный срок до проведения процедуры конкурса.

Напомним, что постановлением Кабмина РБ № 190 от 2001 года руководители республиканских унитарных предприятий назначаются на конкурсной основе.

На сайте Минземимущества РБ пока не размещено уведомление о проведении процедуры конкурса на замещение должности руководителя ГУП ТРК «Башкортостан». По существующему положению такой конкурс проходит в два этапа. На первом соискатели письменно отвечают на 50 тестовых вопросов по трудовому, гражданскому, банковскому, налоговому законодательству, маркетингу, аудиту и пр. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает предложения и программы соискателей по развитию предприятия.

Понятно, что конкурсные комиссии у нас в республике принимают лишь «нужное» руководству решение. Тем не менее, теоретически побороться за кресло руководителя главного республиканского канала может каждый. Для этого необходимо иметь высшее образование, опыт работы в сфере и стаж руководящей должности не менее года.