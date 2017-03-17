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11:33 (мск), источник: PROUFU.ru

Руководителя БСТ назначат через конкурс

Историю с назначением на место руководителя ГУП ТРК «Башкортостан» Рустама Зарафутдинова пока рано называть закрытой.

Оказалось, что по действующему договору медиаменеджер будет возглавлять ТРК лишь до 12 июня текущего года.

Пунктом 7.3 трудового договора, подписанного, с одной стороны, вице-премьером Евгением Гурьевым, а с другой — господином Зарафутдиновым, установлен трехмесячный срок до проведения процедуры конкурса.

Напомним, что постановлением Кабмина РБ № 190 от 2001 года руководители республиканских унитарных предприятий назначаются на конкурсной основе.

На сайте Минземимущества РБ пока не размещено уведомление о проведении процедуры конкурса на замещение должности руководителя ГУП ТРК «Башкортостан». По существующему положению такой конкурс проходит в два этапа. На первом соискатели письменно отвечают на 50 тестовых вопросов по трудовому, гражданскому, банковскому, налоговому законодательству, маркетингу, аудиту и пр. На втором этапе конкурсная комиссия рассматривает предложения и программы соискателей по развитию предприятия.

Понятно, что конкурсные комиссии у нас в республике принимают лишь «нужное» руководству решение. Тем не менее, теоретически побороться за кресло руководителя главного республиканского канала может каждый. Для этого необходимо иметь высшее образование, опыт работы в сфере и стаж руководящей должности не менее года.

Другой интересный момент в договоре состоит в том, что он был подписан 10 марта, следовательно, сам приказ МЗИО РБ о назначении был подписан еще раньше, равно как и Галим Якупов официально покинул кресло директора. Однако наши собеседники в телецентре утверждают, что в этот день Галим Якупов еще заверял коллег, что пока остается руководителем. А в это время под него специально создавалась должность второго заместителя председателя Агентства по печати и СМИ РБ. Некрасиво как-то вышло.

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