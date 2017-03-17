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11:32 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму создан комитет по интеграции Донбасса и России

ЯЛТА, 17 мар — РИА Новости (Крым). В Ливадийском дворце (Большая Ялта) учрежден Интеграционный комитет «Россия — Донбасс», передает корреспондент РИА Новости (Крым).

Источник: РИА "Новости"

В первом заседании комитета принимают участие глава Донецкой народной республики Александр Захарченко, руководитель Луганской народной республики Игорь Плотницкий, депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко, члены Совета Федерации РФ, а также представители ряда субъектов России, реализующие совместные с Донбассом проекты (Ростовская, Курская, Архангельская, Брянская, Свердловская, Московская, Белгородская области и Москва).

Как отметил Козенко, который является координатором комитета, очень символично, что первое заседание проводится в период, когда отмечается годовщина «Крымской весны».

«Идея создания координационного комитета родилась в январе этого года, когда лидеры ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий первый раз посетили Крым фактически с официальным визитом… Никакого секрета не открою, если скажу, что Россия оказывает существенную всестороннюю поддержку нашим братским республикам. Абсолютно очевидно, что назрела необходимость общественной координации многочисленных устойчивых гуманитарных связей Донбасса и России. Для выполнения этой работы мы создаем постоянно действующий интеграционный комитет «Россия — Донбасс», — сказал Козенко.

В состав комитета вошли общественные и политические деятели РФ, представители субъектов России, имеющие опыт реализации совместных с ДНР и ЛНР гуманитарных проектов, а также представители республик Донбасса.

В ходе заседания планируется представить опыт сотрудничества в разных сферах, презентовать совместные проекты и утвердить план работы на 2017 год.

Как сообщалось ранее, до конца года предполагается провести несколько заседаний Интеграционного комитета «Россия — Донбасс», в рамках которых возможно обсуждение актуальных экономических, социальных и гуманитарных вопросов взаимодействия РФ и Донбасса.

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