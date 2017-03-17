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12:58 (мск), источник: РБК

Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил свое обещание «расстреливать и вешать», которое было высказано на заседании Госдумы 15 марта. По его словам, это была «фигура речи», которая не имеет отношения к депутатскому корпусу.

Источник: РИА "Новости"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его слова о расстрелах и повешениях, сказанные на прошлом заседании Госдумы, не относятся к депутатам «Единой России» или иных партий, представленных в российском парламенте, сообщает «Интерфакс».

По его словам, последнюю его фразу про расстрелы и повешения «неправильно некоторые товарищи поняли». «Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам (депутатам) это никакого отношения не имеет», — сказал Жириновский, выступая на заседании Госдумы в пятницу.

Жириновский заявил, что «это фигура речи» и сравнил свое выступление в Госдуме с выступлением актера в театре
Артисты обращаются со сцены с гневными словам. Это что, по отношению к зрителям, сидящим в зале? Это к власти, к законам, к ситуации в стране.
Владимир Жириновский

В среду, 15 марта, во время своего выступления в Госдуме Жириновский подверг резкой критике ситуацию в Московской области, а когда депутаты от Подмосковья вступились за свой регион, обвинил их в том, что они «подкуплены».

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«Преступления у вас, в Московской области! Самая преступная, криминальная область. Как был бывший губернатор Громов, так и сегодня… Видишь, что они делают, “Единая Россия”? Вот они — подкупленные депутаты, подкупленные сто раз, выгоните “Единую Россию”, лишите ее мандатов за защиту мафии и бандитов!» — заявил Жириновский. «Со следующего года въеду в Кремль, а вас буду расстреливать и вешать», — заключил он.

После его выступления вице-спикер Госдумы Сергей Неверов («Единая Россия») заявил о необходимости изучить высказывания Жириновского в рамках заседания думской комиссии по этике, на что Жириновский покинул зал заседаний Госдумы вместе с депутатами ЛДПР в качестве протеста.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал Жириновского извиниться за свое поведение. По его словам, такое предложение поступило ему от представителей сразу всех думских фракций, присутствовавших в зале. Позднее, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах, спикер сказал, что не считает конфликт с лидером фракции ЛДПР политическим. «Это не политический конфликт, а вопрос этики. Политик может говорить что угодно, но не должен хамить», — заявил спикер. ​

Комментарии
8
марина пузанова
Всю ГД распустить пустышки ,а не депутаты , Жириновский народ поддержит тебя.
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Игорь Рогов
Жириновский не сдавайся, только этот лозунг тебе сейчас идёт в зачёт от всего уставшего народа России, кроме 12% конечно.
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Игорь Рогов
Всё равно определённую смелость надо иметь заявить в глаза такое. Хоть он сейчас и открещивается от своих слов но народ подумал именно по настоящему варианту. Сейчас Жириновский, если не упадёт на клоенки вымаливая прощения, наберёт много сторонников в свои ряды, даже могу сказать больше; если он сейчас покинет думу насовсем и выведет своих сторонников на улицы, я думаю что 60 а то и все 70% народа России, поддержат его именно сейчас.
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