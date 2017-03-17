Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов

Источник: РИА "Новости"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что его слова о расстрелах и повешениях, сказанные на прошлом заседании Госдумы, не относятся к депутатам «Единой России» или иных партий, представленных в российском парламенте, сообщает «Интерфакс». По его словам, последнюю его фразу про расстрелы и повешения «неправильно некоторые товарищи поняли». «Я говорил о мафии, о преступности, о криминале, о коррупции, это к ним мое обращение. Какое это имеет отношение к депутатскому корпусу? Да я вас вообще в лицо не знаю многих, к вам (депутатам) это никакого отношения не имеет», — сказал Жириновский, выступая на заседании Госдумы в пятницу.

Жириновский заявил, что «это фигура речи» и сравнил свое выступление в Госдуме с выступлением актера в театре

Артисты обращаются со сцены с гневными словам. Это что, по отношению к зрителям, сидящим в зале? Это к власти, к законам, к ситуации в стране. Владимир Жириновский

В среду, 15 марта, во время своего выступления в Госдуме Жириновский подверг резкой критике ситуацию в Московской области, а когда депутаты от Подмосковья вступились за свой регион, обвинил их в том, что они «подкуплены».

Читайте также «Сидите, как овцы, и помалкивайте» ЛДПР и «Единая Россия» вступили в конфликт по вопросу депутатской этики