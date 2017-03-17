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11:39 (мск), источник: AmurMedia.ru

Штаб Навального в Хабаровске обвиняют в незаконной агитации

Тем не менее, сам митинг, агитацию за который и посчитали нарушением закона, состоится, хоть и в другом месте.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 17 марта, AmurMedia.

Неожиданным стало продолжение работы штаба Навального в Хабаровске, недавно сообщившего о намерении провести 26 марта акцию в поддержку антикоррупционной деятельности Алексея Навального. По странному совпадению на тот же день и тоже в центре города свою акцию наметили сторонники провластного «Национально-освободительного движения», которые опередили «антикоррупционеров» с подачей заявки в мэрию.

Как сообщил Алексей Ворсин, когда он приехал в мэрию забирать ответ по митингу, его уже поджидали сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Оттуда они отправились в участок составлять протокол по поводу якобы незаконной агитации за митинг в поддержку Навального.

— Мне поставили в вину то, что я писал о митинге в «ВКонтакте». Всё это расценили как незаконную агитацию. В митинге не отказали, не согласовали указанную нами площадку на прудах, теперь будем подыскивать новую, — сообщил Алексей Ворсин корреспонденту агентства.

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