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12:01 (мск), источник: Интерфакс

Минюст попросил Верховый суд запретить в России «Свидетелей Иеговы»

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU — Министерство юстиции подало в Верховный суд иск о запрете в стране организации «Свидетели Иеговы» после выявленных в ходе проверки нарушений антиэкстремистского законодательства сообщили в пресс-службе министерства.

Источник: Reuters

«Минюстом России в период с 8 по 27 февраля 2017 года проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности Религиозной организации “Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России” заявленным в ее уставе целям и задачам», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу на запрос «Интерфакса».

По данным Минюста, «деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».

«В связи с этим в Верховный Суд Российской Федерации 15 марта 2017 года Минюстом России подано административное исковое заявление», — говорится в пресс-релизе.

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Борьба Минюста с иеговистами

Накануне в пресс-службе Верховного суда РФ «Интерфаксу» сообщили, что Минюст просит признать религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретить в стране ее деятельность. Дата рассмотрения иска министерства пока не назначена. В свою очередь в организации заявили, что пока не получали из суда никаких документов, но считают, что «если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России».

В сообщении на сайте «Свидетелей Иеговы в России» отмечается, что решение Верховного суда «напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы в России, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии».

«Экстремизм глубоко чужд основанным на Библии убеждениям и морали Свидетелей Иеговы. Преследование мирных верующих по антиэкстремистскому законодательству строится на откровенных фальсификациях, непрофессионализме отдельных “экспертов” и, как результат, на судебных ошибках», — заявляют в организации. Там опасаются, что «запрет деятельности центра Свидетелей Иеговы может повлечь за собой уголовное преследование верующих просто за исповедание их религии — совместное чтение Библии, пение и молитвы».

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Организация «Свидетели Иеговы» регулярно становится объектом внимания надзорных органов во всех регионах России, кроме того, в ряде регионах ее деятельность запрещена. Ранее Верховный суд признавал законами решения о ликвидации территориальных отделений «Свидетелей Иеговы» в Орле, Старом Осколе и Белгороде, Абинске Краснодарского края, Самаре, Биробиджане и других городах. Местные отделения организации неоднократно привлекались к административной ответственности за распространение экстремистских материалов: в Тюмени, Абинске, Самаре, Саранске, Воронеже, Нижнем Новгороде, Геленджике и т. д.

Согласно данным «Ежегодника Свидетелей Иеговы 2016», в 2015 году наибольшее число активных возвещателей в мире достигало 8,2 млн человек, которые составляли 118 тысяч собраний свидетелей Иеговы; численность новообращённых в свидетели Иеговы в 2015 году насчитывала 260 тысяч человек; число стран и территорий, где свидетели Иеговы осуществляли свою деятельность и где были сданы соответствующие отчёты, составило 240. В России насчитывается 175 тысяч активных верующих данной организации, объединённых в 2547 общин (собраний).

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