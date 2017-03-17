Минюст попросил Верховый суд запретить в России «Свидетелей Иеговы»

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«Минюстом России в период с 8 по 27 февраля 2017 года проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности Религиозной организации “Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России” заявленным в ее уставе целям и задачам», — говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу на запрос «Интерфакса». По данным Минюста, «деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности». «В связи с этим в Верховный Суд Российской Федерации 15 марта 2017 года Минюстом России подано административное исковое заявление», — говорится в пресс-релизе.

Борьба Минюста с иеговистами Накануне в пресс-службе Верховного суда РФ «Интерфаксу» сообщили, что Минюст просит признать религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» экстремистской и запретить в стране ее деятельность. Дата рассмотрения иска министерства пока не назначена. В свою очередь в организации заявили, что пока не получали из суда никаких документов, но считают, что «если иск будет удовлетворен, это повлечет за собой катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России». В сообщении на сайте «Свидетелей Иеговы в России» отмечается, что решение Верховного суда «напрямую затронет около 400 зарегистрированных местных религиозных организаций Свидетелей Иеговы в России, а также коснется всех 2277 религиозных групп по всей стране, объединяющих 175 тысяч последователей этой религии». «Экстремизм глубоко чужд основанным на Библии убеждениям и морали Свидетелей Иеговы. Преследование мирных верующих по антиэкстремистскому законодательству строится на откровенных фальсификациях, непрофессионализме отдельных “экспертов” и, как результат, на судебных ошибках», — заявляют в организации. Там опасаются, что «запрет деятельности центра Свидетелей Иеговы может повлечь за собой уголовное преследование верующих просто за исповедание их религии — совместное чтение Библии, пение и молитвы».

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