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12:17 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ Игорь Додон: Молдова полномасштабно возвращается в Россию

Об этом заявил Президент РМ Игорь Додон комментируя начало работы бизнес-форум Россия — Молдова: расширение делового сотрудничества, в котором принимают участие около 100 экономических агентов, представляющих разные сектора экономики Российской Федерации и Республики Молдова, сообщает Actualitati.md.

Источник: Actualitati.md

— Чёрная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинается белая. Наша задача — восстановление полноценного стратегического партнёрства с Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы. Благодаря нашим общим усилиям свою продукцию на российский рынок уже поставляют 130 молдавских экономических агентов производителей фруктов, около 20 винодельческих компаний, 3 консервных производителя, 3 производители мяса. Цель — полностью открыть этот обширный, знакомый и очень необходимый для развития рынок для молдавских товаров, — заявил Игорь Додон.

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После пленарного заседания пройдет сессия в формате B2B, а именно, двусторонние переговоры, общение непосредственно между экономическими агентами по различным вопросам сотрудничества.

Руководство Деловой России, а также ряд ведущих российских экономических агентов приняли моё приглашение посетить Молдову в ближайшие месяцы. В ближайшее время мы согласуем конкретные даты этого визита.

То, что выгодно инвесторам, которые готовы прийти в нашу страну, выгодно Молдове, поэтому мы будем всячески поддерживать подобные мероприятия и принятые на них решения, а также все инициативы по развитию экономического сотрудничества на политическом уровне Президентов РМ и РФ.

—  Молдова возвращается полномасштабно в РФ. Надеемся, что в ближайшее время российский бизнес и инвесторы массово вернутся в Молдову, — подытожил Президент Республики Молдова.

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