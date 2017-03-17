Президент РМ Игорь Додон: Молдова полномасштабно возвращается в Россию

— Чёрная полоса в отношениях между двумя странами завершается, начинается белая. Наша задача — восстановление полноценного стратегического партнёрства с Россией и привлечение российских инвестиций в экономику Молдовы. Благодаря нашим общим усилиям свою продукцию на российский рынок уже поставляют 130 молдавских экономических агентов производителей фруктов, около 20 винодельческих компаний, 3 консервных производителя, 3 производители мяса. Цель — полностью открыть этот обширный, знакомый и очень необходимый для развития рынок для молдавских товаров, — заявил Игорь Додон.

Додон: Молдова примет участие в Межпарламентской ассамблее СНГ, вне зависимости от заявлений руководства парламента и правительства

После пленарного заседания пройдет сессия в формате B2B, а именно, двусторонние переговоры, общение непосредственно между экономическими агентами по различным вопросам сотрудничества.

Руководство Деловой России, а также ряд ведущих российских экономических агентов приняли моё приглашение посетить Молдову в ближайшие месяцы. В ближайшее время мы согласуем конкретные даты этого визита.

То, что выгодно инвесторам, которые готовы прийти в нашу страну, выгодно Молдове, поэтому мы будем всячески поддерживать подобные мероприятия и принятые на них решения, а также все инициативы по развитию экономического сотрудничества на политическом уровне Президентов РМ и РФ.

— Молдова возвращается полномасштабно в РФ. Надеемся, что в ближайшее время российский бизнес и инвесторы массово вернутся в Молдову, — подытожил Президент Республики Молдова.