Зубко назвал два варианта снижения цены газа
Стоимость газа в Украине можно уменьшить за счет введения рынка газа и реформы энергоэффективности. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил
Стоимость газа в Украине можно уменьшить за счет введения рынка газа и реформы энергоэффективности. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил
Стоимость газа в Украине можно уменьшить за счет введения рынка газа и реформы энергоэффективности. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил
«Первое направление — это действительно сделать рынок газа потому, что на сегодняшний день есть одна монопольная компания и есть 15 млн украинских домохозяйств, в которых поставляет практически только одна компания газ», — заявил Зубко.
По его словам, другое направление уменьшения стоимости газа заключается в проявлении реформы энергоэффективности.
Напомним, Кабинет министров Украины продлил на 2017 год программу частичной компенсации населению стоимости кредитов на тепломодернизацию и повышение энергоэффективности жилья.