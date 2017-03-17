Зубко назвал два варианта снижения цены газа

Стоимость газа в Украине можно уменьшить за счет введения рынка газа и реформы энергоэффективности. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

«Первое направление — это действительно сделать рынок газа потому, что на сегодняшний день есть одна монопольная компания и есть 15 млн украинских домохозяйств, в которых поставляет практически только одна компания газ», — заявил Зубко.

По его словам, другое направление уменьшения стоимости газа заключается в проявлении реформы энергоэффективности.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил на 2017 год программу частичной компенсации населению стоимости кредитов на тепломодернизацию и повышение энергоэффективности жилья.