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12:12 (мск), источник: РБК - Украина

Зубко назвал два варианта снижения цены газа

Стоимость газа в Украине можно уменьшить за счет введения рынка газа и реформы энергоэффективности. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: AP 2017

Стоимость газа в Украине можно уменьшить за счет введения рынка газа и реформы энергоэффективности. Об этом сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, передает корреспондент РБК-Украина.

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«Первое направление — это действительно сделать рынок газа потому, что на сегодняшний день есть одна монопольная компания и есть 15 млн украинских домохозяйств, в которых поставляет практически только одна компания газ», — заявил Зубко.

По его словам, другое направление уменьшения стоимости газа заключается в проявлении реформы энергоэффективности.

Напомним, Кабинет министров Украины продлил на 2017 год программу частичной компенсации населению стоимости кредитов на тепломодернизацию и повышение энергоэффективности жилья.

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