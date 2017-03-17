Конкурс по выборам главы Уинского района пройдет 24 мая

Как сообщается на сайте районной администрации, прием заявок от участников конкурса пройдет с 23 марта по 24 апреля, сам конкурс состоится 24 мая.



Напомним, прежний глава района Александр Козюков, возглавлявший Уинский район с 2009 года, в конце февраля принял предложение врио губернатора Пермского края Максима Решетникова занять пост министра сельского хозяйства и продовольствия края.

В настоящий момент обязанности главы района исполняет Алексей Зеленкин, ранее — замглавы района по развитию инфраструктуры, председатель комитета по управлению имуществом.