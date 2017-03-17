В порт Одессы прибыли 4 корабля НАТО

В частности в порт зашли штабной корабль «Контр-адмирал К. Черницкий» (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польши), морские тральщики «Дуэро» (ESPS DUERO, ВМС Испании), «Ротвейль» (FGS ROTTWEIL, ВМС Германии) и «Аланья» (TCG ALANYA, ВМС Турции).

В порт Одессы с визитом в Украину прибыли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2). Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

«В рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей в командовании ВМС ВС Украины, Одесской областной государственной администрации и Одесском городском совете. Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС Украины, проведение спортивных соревнований между военнослужащими SNMCMG2 и военнослужащими ВМС ВС Украины», — говорится в сообщении.

Планируется, что 18 марта с 14:00 до 16:00 корабли будут открыты для посещения гостями и жителями Одессы.

Визит кораблей продлится до 20 апреля.

Ранее в акваторию Черного моря входил американский эсминец Porter.