Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Юлия Пересильд и другие на съемках «Золотой Орды»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Спустя годы открывается правда о браке Даля и Нины Дорошиной
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
В США три женщины ослепли из-за лечения стволовыми клетками
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8Пустыня в цвету
1185-летие Наины Ельциной
10Фестиваль весны в Индии
12:42 (мск), источник: 112.ua

В порт Одессы прибыли 4 корабля НАТО

Польский, немецкий, турецкий и испанский корабли входят в соединение постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2.

Источник: 112.ua

В порт Одессы с визитом в Украину прибыли корабли соединения постоянной военно-морской противоминной группы НАТО № 2 (SNMCMG2). Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ.

В частности в порт зашли штабной корабль «Контр-адмирал К. Черницкий» (ORP KX CZERNICKI, ВМС Польши), морские тральщики «Дуэро» (ESPS DUERO, ВМС Испании), «Ротвейль» (FGS ROTTWEIL, ВМС Германии) и «Аланья» (TCG ALANYA, ВМС Турции).

Читайте также
В Одессе заметили колонну военной техники

«В рамках визита состоятся протокольные встречи командования похода и командиров кораблей в командовании ВМС ВС Украины, Одесской областной государственной администрации и Одесском городском совете. Программа визита также предусматривает проведение занятий по борьбе за живучесть кораблей, посещение кораблей НАТО военнослужащими ВМС Украины, проведение спортивных соревнований между военнослужащими SNMCMG2 и военнослужащими ВМС ВС Украины», — говорится в сообщении.

Планируется, что 18 марта с 14:00 до 16:00 корабли будут открыты для посещения гостями и жителями Одессы.

Визит кораблей продлится до 20 апреля.

Ранее в акваторию Черного моря входил американский эсминец Porter.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
По делу о взрыве на "Запорожкоксе" задержаны три человека, - прокуратура
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
Минюст попросил запретить в России «Свидетелей Иеговы»
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест нового российского супергрузовика Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Цена самого дорогого iPhone 7 упала ниже психологической отметки Впервые в российском ритейле флагманский смартфон Apple с максимальным объемом памяти можно купить дешевле 50 тыс. Цена на старте продаж была на 25 тыс. рублей выше
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь