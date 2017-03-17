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12:39 (мск), источник: 112.ua

В РФ назвали условия для отмены признания «паспортов ЛДНР»

Среди условий — отмена АТО и закрепление особого статуса Донбасса.

Источник: 112.ua

Россия может отменить решение о признании «документов» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей», — сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

При этом, Лукашевич под полным выполнением минских соглашений назвал — отмену АТО на Донбассе и отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение п. 8 «Комплекса мер», касающегося полного восстановления социально-экономических связей.

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