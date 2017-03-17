В РФ назвали условия для отмены признания «паспортов ЛДНР»
Среди условий — отмена АТО и закрепление особого статуса Донбасса.
Среди условий — отмена АТО и закрепление особого статуса Донбасса.
Россия может отменить решение о признании «документов» так называемых «ДНР» и «ЛНР». Об этом заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, сообщает
«Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей», — сказал он на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.
При этом, Лукашевич под полным выполнением минских соглашений назвал — отмену АТО на Донбассе и отвод вооружений, проведение конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признание местных выборов и выполнение п. 8 «Комплекса мер», касающегося полного восстановления