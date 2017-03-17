Додон рассказал, какие вопросы задаст Путину

Додон сейчас находится в Москве по приглашению общероссийской общественной организации «Деловая Россия» для участия в бизнес-форуме «Россия — Молдавия: новые точки роста».

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Додон в пятницу обсудят реализацию договоренностей, достигнутых по итогам переговоров на высшем уровне 17 января, а основное внимание будет уделено торгово-экономическому сотрудничеству.

«Сегодня у меня будет встреча с руководителем РФ. Основной акцент мы будем делать на то, как создать условия вам, дорогие друзья, представители бизнеса — российского, молдавского. Чтобы вы почувствовали нашу поддержку, чтобы у вас было больше уверенности, что можно и нужно развивать партнерство России с Молдовой», — заявил Додон на конференции в «Деловой России».

Он заверил российских бизнесменов, что в Молдове ждут их инвестиций и готовы обеспечить им все условия для работы.

«Политических рисков не будет», — пообещал он.