Додон рассказал, какие вопросы задаст Путину
Президент Молдовы Игорь Додон намерен обсудить на встрече с Путиным улучшение
Президент Молдовы Игорь Додон намерен обсудить на встрече с Путиным улучшение
КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, что планирует обсудить на встрече с Владимиром Путиным.
Додон сейчас находится в Москве по приглашению общероссийской общественной организации «Деловая Россия» для участия в
Ранее
«Сегодня у меня будет встреча с руководителем РФ. Основной акцент мы будем делать на то, как создать условия вам, дорогие друзья, представители бизнеса — российского, молдавского. Чтобы вы почувствовали нашу поддержку, чтобы у вас было больше уверенности, что можно и нужно развивать партнерство России с Молдовой», — заявил Додон на конференции в «Деловой России».
Он заверил российских бизнесменов, что в Молдове ждут их инвестиций и готовы обеспечить им все условия для работы.
«Политических рисков не будет», — пообещал он.