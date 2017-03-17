Порошенко анонсировал создание украинского истребителя

Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро Ивченко-Прогресс в Запорожье. Как предполагает издание, истребитель будет иметь сильное сходство с МиГ-29, однако на него не будут устанавливать бортовые системы российского производства.

Создаваемый самолет получил название «Легкий бойовий литак».