Порошенко анонсировал создание украинского истребителя
КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane’s 360.
КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев будет создавать свой собственный многоцелевой истребитель. Об этом сообщает издание IHS Jane’s 360.
Эскиз боевой машины был представлен главе государства в ходе его визита в конструкторское бюро
Создаваемый самолет получил название «Легкий бойовий литак».