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12:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Мэр Иркутска отчитался за 700 тысяч «квадратов» дорожного полотна

Дмитрий Бердников пообещал привести все дороги города в нормативное состояние за пять лет.

700 тысяч кв. метров дорожного полотна отремонтировали в Иркутске за 2016 год. Об этом заявил мэр областного центра Дмитрий Бердников в ходе своего отчета сегодня, 17 марта. Градоначальник отметил, что на эти цели была потрачена беспрецедентная сумма — более 1 млрд рублей. Дмитрий Бердников рассказал, что при таком темпе работы мэрия сможет привести все дороги города в нормативное состояние за три-пять лет. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Дмитрий Бердников отметил, что ничто так ни дисциплинирует, как отсутствие денег. Это заставляет мэрию четко расставлять приоритеты работы. В прошлом году их было четыре — развитие дорожно-транспортной сферы, строительство социальной инфраструктуры, создание комфортной городской среды и соцподдержка ветеранов, пенсионеров и инвалидов. Эти приоритеты сохранятся и в 2017 году, но к ним добавятся реформа городского транспорта и создание условий для занятий спортом.

«Состояние улиц и трасс Иркутска убедило нас, что необходимы дополнительные деньги на ремонт дорожного покрытия. Пришлось взять кредит у правительства области, добиться субсидирования, перераспределить собственные средства с помощью депутатов Думы. В итоге на ремонт дорог была направлена беспрецедентная сумма — более 1 млрд рублей. Результат того стоит — в порядок было приведено более 700 тысяч кв. метров дорожного полотна. Если продолжать работать в этом темпе, то можно за три-пять лет привести дороги Иркутска к нормативным показателям», — пообещал мэр Иркутска.

Напомним, растаявший снег в Иркутске оголил дорожные изъяны, которые зимой не были видны. Впечатления от дорог, являющихся, по словам мэра Дмитрия Бердникова, универсальным индикатором работы городской власти, оставляют желать лучшего. Ежедневно тысячи транспортных средств ездят по разбитому асфальту на улицах Лермонтова, Чкалова, в районе сквера Кирова и железнодорожного вокзала, по Глазковскому мосту и в других местах. Ситуация за год практически не изменилась: один из столпов развития Иркутска продолжает находиться не в лучших кондициях.

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