Юревич готов предстать перед следствием

Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич не намерен скрываться от следствия. Об этом «Уралинформбюро» рассказал его адвокат Игорь Трунов.

«Он готов прилететь, дать показания. Просто нужно согласовать удобное время, потому что следователь в Челябинске, адвокаты в Москве, Юревич в Израиле», — пояснил юрист, добавив, что по той же причине защита политика пока не получила материалы дела.

«Согласовали дату встречи в Екатеринбурге на следующей неделе, когда следователь нам предоставит все процессуальные документы, в частности постановление о возбуждении уголовного дела. Не понятно, что они там вообще имели в виду и что такое случилось в этом древнем деле».

После ознакомления с материалами можно будет говорить об обжаловании и других дальнейших действиях, подчеркнул Трунов.

Уголовное дело в отношении Михаила Юревича 16 марта возбудило Четвертое следственное управление ГСУ СКР. По версии следствия, бывший глава Южного Урала в 2012 году получил взятку от тогдашнего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Последний в 2014 году был приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взяток взамен на покровительство при поставках медоборудования в Челябинскую область.