Юревич готов предстать перед следствием
Осталось согласовать дату.
Осталось согласовать дату.
«Он готов прилететь, дать показания. Просто нужно согласовать удобное время, потому что следователь в Челябинске, адвокаты в Москве, Юревич в Израиле», — пояснил юрист, добавив, что по той же причине защита политика пока не получила материалы дела.
«Согласовали дату встречи в Екатеринбурге на следующей неделе, когда следователь нам предоставит все процессуальные документы, в частности постановление о возбуждении уголовного дела. Не понятно, что они там вообще имели в виду и что такое случилось в этом древнем деле».
После ознакомления с материалами можно будет говорить об обжаловании и других дальнейших действиях, подчеркнул Трунов.
Уголовное дело в отношении Михаила Юревича 16 марта возбудило Четвертое следственное управление ГСУ СКР. По версии следствия, бывший глава Южного Урала в 2012 году получил взятку от тогдашнего министра здравоохранения региона Виталия Тесленко. Последний в 2014 году был приговорен к 7 годам лишения свободы за получение взяток взамен на покровительство при поставках медоборудования в Челябинскую область.