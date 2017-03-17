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12:58 (мск), источник: Sputnik.md

Премьер Филип предложил отправить в отставку Эдуарда Граму

Премьер-министр Молдовы Павел Филип передал президенту республики Игорю Додону предложение об отставке Эдуарда Грамы с поста министра сельского хозяйства и пищевой промышленности, сообщили в пресс-службе правительства страны.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип передал президенту Игорю Додону предложение об отставке обвиняемого в коррупции Эдуарда Грамы с поста министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.

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В пресс-службе правительства отметили, что в четверг Антикоррупционная прокуратура направила в адрес правительства запрос о временном отстранении Грамы с поста главы Минсельхоза в связи с проведением расследования.

«Вчера в кабинет министров поступил запрос со стороны министра Эдуарда Грамы, в котором он объявил о намерении уйти в отставку с должности. Учитывая указанные обстоятельства премьер-министр Павел Филип передал сегодня письмо президенту Молдавии Игорю Додону, в котором предлагает отозвать Эдуарда Граму с поста министра сельского хозяйства и пищевой промышленности», — отмечено в пресс-релизе.

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