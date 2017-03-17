Премьер Филип предложил отправить в отставку Эдуарда Граму

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Премьер-министр Молдовы Павел Филип передал президенту Игорю Додону предложение об отставке обвиняемого в коррупции Эдуарда Грамы с поста министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.

В пресс-службе правительства отметили, что в четверг Антикоррупционная прокуратура направила в адрес правительства запрос о временном отстранении Грамы с поста главы Минсельхоза в связи с проведением расследования.