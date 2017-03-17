Минсельхоз временно возглавил вице-министр Юрие Ушурелу

Как уточняется в пресс-релизе, в настоящий момент Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности продолжает работу в обычном режиме с выполнением возложенных на ведомство задач.

Из НАЦ в больницу: Эдуард Грама в тяжелом состоянии

Сегодня прокуроры присвоили статус обвиняемого задержанному на 72 часа о делу о коррупции министру сельского хозяйства Эдуарда Граме. Следователи намерены передать правительству запрос об отстранении чиновника от должности.

Напомним, что главу Минсельхоза Эдуарда Граму задержали вчера по подозрению в получении взятки за незаконное отчуждение 9,2 га прилегающей территории к Кишиневскому колледжу виноградарства и виноделия.