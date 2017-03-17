Минсельхоз временно возглавил вице-министр Юрие Ушурелу
Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности Молдовы в связи с задержанием Эдурада Грамы сообщает о возложении временного исполнения обязанностей главы ведомства на
Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности Молдовы в связи с задержанием Эдурада Грамы сообщает о возложении временного исполнения обязанностей главы ведомства на
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Сегодня прокуроры присвоили статус обвиняемого задержанному на 72 часа о делу о коррупции министру сельского хозяйства Эдуарда Граме. Следователи намерены передать правительству запрос об отстранении чиновника от должности.
Напомним, что главу Минсельхоза Эдуарда Граму задержали вчера по подозрению в получении взятки за незаконное отчуждение 9,2 га прилегающей территории к Кишиневскому колледжу виноградарства и виноделия.