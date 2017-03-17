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12:30 (мск), источник: Actualitati.md

Минсельхоз временно возглавил вице-министр Юрие Ушурелу

Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности Молдовы в связи с задержанием Эдурада Грамы сообщает о возложении временного исполнения обязанностей главы ведомства на вице-министра Юрие Ушурелу.

Источник: Actualitati.md

Как уточняется в пресс-релизе, в настоящий момент Министерство сельского хозяйства и продовольственной промышленности продолжает работу в обычном режиме с выполнением возложенных на ведомство задач.

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Сегодня прокуроры присвоили статус обвиняемого задержанному на 72 часа о делу о коррупции министру сельского хозяйства Эдуарда Граме. Следователи намерены передать правительству запрос об отстранении чиновника от должности.

Напомним, что главу Минсельхоза Эдуарда Граму задержали вчера по подозрению в получении взятки за незаконное отчуждение 9,2 га прилегающей территории к Кишиневскому колледжу виноградарства и виноделия.

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