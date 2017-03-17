Израиль опроверг сообщения о сбитом сирийской армией самолете
Минобороны Израиля заявляет, что ни один самолет не был поврежден во время операции в Сирии, которая прошла 17 марта. Об этом сообщает Reuters.
Минобороны Израиля заявляет, что ни один самолет не был поврежден во время операции в Сирии, которая прошла 17 марта. Об этом сообщает Reuters.
«Безопасность израильских граждан или воздушного судна израильских ВВС не была подвергнута [опасности]», — процитировало агентство слова официального представителя Минобороны Израиля.
Утром в пятницу, 17 марта, самолеты ВВС Израиля залетели в воздушное пространство Сирии и атаковали военные цели близ Пальмиры. Во время этой атаки сирийские средства ПВО сбили один израильский самолет и повредили второй, заявили в сирийской армии.
В армии Израиля ранее подтверждали, что сирийские военные обстреляли израильские самолеты зенитными ракетами. Ни одна из ракет не достигла своей цели, одна из них была уничтожена системой воздушной обороны Израиля.