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14:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

Памятный Кубок за тысячный мяч вручил хоккеисту Евгению Иванушкину губернатор Сергей Левченко

Памятный Кубок губернатора в честь тысячного забитого мяча вручил 17 марта 2017 года игроку хоккейной команды «Байкал-Энергии» Евгению Иванушкину глава Иркутской области Сергей Левченко. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Поздравляю нападающего Евгения Иванушкина с рекордным количеством забитых мячей на чемпионатах России. Это настоящий подарок для всех болельщиков русского хоккея в Иркутской области и хороший пример для детей, занимающихся хоккеем с мячом, — подчеркнул губернатор. — Уверен, триумф Евгения будет способствовать дальнейшему развитию и популяризации хоккея с мячом среди населения Иркутской области, появлению новых спортивных звезд в этом виде спорта».

Президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко напомнил, что 14 марта 2017 года в третьем матче четвертьфинальной серии игрок «Байкал-Энергии» и национальной сборной России Евгений Иванушкин забил тысячный мяч в рамках чемпионата страны в Кемерово во время встречи «Байкал-Энергии» с командой «Кузбасс». Перед поединком на счету 37-летнего форварда значилось 997 голов. В Кемерово он забил тысячный мяч на 36-й минуте, а уже после перерыва положил начало второй тысяче. Этот гол вывел Иванушкина в единоличные рекордсмены национальных чемпионатов.

Справка

Евгений Александрович Иванушкин — воспитанник краснотуринского «Маяка», первый тренер В. И. Таскаев (1995 — 2001 г. г.). Входил в составы команд «Сибскана-Энергия» (Иркутск) 2001 — 2004 г.г., «Водник» (Архангельск) 2004 — 2005 г.г., «Динамо» (Москва). Хоккеист — семикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка мира, семикратный чемпион мира, четырехкратный победитель международного турнира Champions Cup. В составе сборной команды России принял участие в 64 матчах, забил 133 мяча.

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