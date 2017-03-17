Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
На телеканале Россия стартует супершоу «Танцуют все!» 0+
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Какие прически вошли в моду этой весной (фото)
Дочь Дмитрия Пескова рассказала о жизни во Франции
Врачи прокомментировали слухи о болезни Юлии Самойловой
Пожилые люди оказались любителями рисковать
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
12Первая женщина в космосе
8Тайский День слона
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
13:19 (мск), источник: Nakanune.ru

В Свердловской области подпишут резолюцию по экологии региона

В Свердловской области подпишут резолюцию, в которой содержатся конкретные шаги для реального улучшения качества окружающей среды. Резолюция станет итогом II Всероссийского конгресса «Промышленная экология регионов».

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, резолюция будет подписана в начале апреля этого года, она содержит обращения и рекомендации, адресованные органам исполнительной и законодательной власти, бизнес-структурам, общественным организациям. В частности, участники конгресса предлагают законодательно закрепить регламенты взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с общественными экологическими приемными, а также призывают бизнес-сообщество развивать культуру социально-экономической ответственности бизнеса.

«Решение экологических проблем выделено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в качестве одного из приоритетных направлений развития региона. В нашей области ведется системная работа по обеспечению экологической безопасности, снижению негативного воздействия промышленности на окружающую среду. Данный конгресс стал одним из знаковых мероприятий в рамках Года экологии, он объединил усилия профессионального экологического и научного сообщества, бизнеса, власти, общества в решении экологических проблем региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На конгрессе, участниками которого стали 900 человек, состоялось подведение итогов конкурса «Урал — территория зеленого роста», организаторами которого выступили министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум РосПромЭко и ЗАО «Зеленая Долина».

Победителями конкурса, который призван мотивировать представителей промышленности, науки, органов власти и управления внедрять «зеленые» технологии и тиражировать положительный опыт, стали Международный научно-образовательный консорциум «Зеленая Академи» (УрФУ, КазНИТУ, КазНАЕН), ОАО СУМЗ и ПАО «Энел Россия».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сергей Арбузов: Внешняя помощь в кризис. Свобода выбора есть всегда
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
Минюст попросил запретить в России «Свидетелей Иеговы»
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Названа предварительная сумма ремонта «Адмирала Кузнецова»
Снятие наличных с пластиковых карт может подорожать
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
КАМАЗ накрыло «Тайфуном»: тест нового российского супергрузовика Еще вчера «Тайфун-К» был засекречен. Его показывали на парадах и выставках, но за руль посторонних не пускали. Для нас сделали исключение
Hi-Tech
Цена самого дорогого iPhone 7 упала ниже психологической отметки Впервые в российском ритейле флагманский смартфон Apple с максимальным объемом памяти можно купить дешевле 50 тыс. Цена на старте продаж была на 25 тыс. рублей выше
Кино
Россия ответила роликом с Петросяном на доклад НАТО про КВН Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО признал российскую передачу КВН инструментом политической борьбы
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
В Госдуме предложили расселить все хрущевки в России
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь