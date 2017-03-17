В Свердловской области подпишут резолюцию по экологии региона

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора, резолюция будет подписана в начале апреля этого года, она содержит обращения и рекомендации, адресованные органам исполнительной и законодательной власти, бизнес-структурам, общественным организациям. В частности, участники конгресса предлагают законодательно закрепить регламенты взаимодействия федеральных органов исполнительной власти с общественными экологическими приемными, а также призывают бизнес-сообщество развивать культуру социально-экономической ответственности бизнеса.

«Решение экологических проблем выделено губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в качестве одного из приоритетных направлений развития региона. В нашей области ведется системная работа по обеспечению экологической безопасности, снижению негативного воздействия промышленности на окружающую среду. Данный конгресс стал одним из знаковых мероприятий в рамках Года экологии, он объединил усилия профессионального экологического и научного сообщества, бизнеса, власти, общества в решении экологических проблем региона», — отметил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов.

На конгрессе, участниками которого стали 900 человек, состоялось подведение итогов конкурса «Урал — территория зеленого роста», организаторами которого выступили министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум РосПромЭко и ЗАО «Зеленая Долина».