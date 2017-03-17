Андрей Братякин сохранил должность главы администрации поселка Латная

Совет народных депутатов поселка Латная Семилукского района единогласно проголосовал за назначение Андрея Братякина на должность главы местной администрации. Контракт на 3,5 года с ним заключат 20 марта, сообщил корреспонденту РИА «Воронеж» председатель местного Совета Владимир Черников в пятницу, 17 марта.

Братякин фактически сохранил кресло главы администрации поселка, которым руководит с 2015 года. Контракт Братякина закончился 10 марта 2017 года. Конкурс на замещение должности главы администрации поселка Латная объявили 3 февраля 2017 года. Соперником Братякина был юрист ООО «МонтажСтройРесурс» Владимир Житенев. За Андрея Братякина проголосовали 10 присутствовавших на сессии депутатов. Владимир Житенев не получил ни одного голоса. С 11 марта обязанности главы администрации поселка временно исполняет его заместитель Евгений Ягодкин. Он сложит полномочия после того, как поселковый Совет подпишет контракт с Андреем Братякиным.

— До 2015 года поселку не везло с руководством. Один глава сменял другого, но становилось только хуже. Андрей Братякин стал первым, кто начал эффективно работать. Есть подвижки в благоустройстве, в модернизации коммуналки, в переселении из аварийного жилья, удалось наладить контакт с руководством местных предприятий, с жителями. Решили дать Андрею Братякину возможность завершить начатое, — рассказал РИА «Воронеж» председатель совета Владимир Черников.

Андрей Братякин в числе ближайших задач назвал строительство водопровода в микрорайоне «Юго-Западный».

— Стоимость проекта около 40 млн рублей. Финансирование на уровне региона подтвердили. Постараемся весной 2017 года определить подрядчика и начать прокладку. На трех центральных улицах поселка появятся нормальные тротуары. На них выделяется около 5 млн рублей, — рассказал сити-менеджер.

Контекст

Андрей Братякин впервые стал главой администрации поселка Латная 10 марта 2015 года. С ним заключили двухлетний контракт. Его предшественник Николай Попов отработал в этой должности менее полугода и по собственному желанию ушел в отставку. До назначения на должность главы администрации Латной Андрей Братякин работал замглавы администрации поселка Стрелица Семилукского района. Женат, имеет двух детей.

До 2015 года исполнительную власть Латной возглавлял глава администрации поселения, избираемый из состава местного Совета. Однако в начале 2015 года латненские депутаты внесли поправки в устав поселения, согласно которым исполнительной властью в поселке руководит глава администрации, кандидатура которого определяется по конкурсу и утверждается депутатами местного Совета на срок от двух до пяти лет.

В состав Латнеского городского поселения входит единственный населенный пункт — поселок Латная. По численности населения он является вторым в Семилукском районе после райцентра. В Латной проживает 7,5 тыс. человек.