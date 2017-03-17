Порошенко: Железнодорожные пути следует взрывать на территории врага

— Мы потеряем государственность, если все и каждый поймут, что монополию на власть и на применение силы имеет только государство. Что все акции протеста должны носить мирный характер. Что страсть к оружию нужно демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути следует взрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск, — сказал Порошенко.