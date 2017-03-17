Порошенко: Железнодорожные пути следует взрывать на территории врага
Президент Украины Петр Порошенко призвал Украину к мирным акциям и подчеркнул, что железнодорожные пути следует взрывать на территории врага.
Президент Украины Петр Порошенко призвал Украину к мирным акциям и подчеркнул, что железнодорожные пути следует взрывать на территории врага.
Об этом он сказал в пятницу, 17 марта, выступая по случаю начала празднования 100-летия событий Украинской революции 1917−1921гг в Национальном музее истории Украины.
— Мы потеряем государственность, если все и каждый поймут, что монополию на власть и на применение силы имеет только государство. Что все акции протеста должны носить мирный характер. Что страсть к оружию нужно демонстрировать только на фронте, а железнодорожные пути следует взрывать на территории врага, а не в тылу собственных войск, — сказал Порошенко.
К слову, 14 марта через блокпост на въезде в Славянск шла колонна из 13 автомобилей, в которых было более 35 человек, отказавшихся проходить стандартную проверку и спровоцировали конфликт с участием Парасюка. Пострадали семеро полицейских.