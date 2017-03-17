Гройсман обещает повышение пенсий в этом году
Кабинет министров Украины наряду с подготовкой пенсионной реформы в 2017 году намерен обеспечить повышение пенсий.
Кабинет министров Украины наряду с подготовкой пенсионной реформы в 2017 году намерен обеспечить повышение пенсий.
Об этом заявил
«Задание мое как
По словам премьера, Украине необходимо провести пенсионную реформу, которая позволит обеспечить гражданам достойный размер пенсий.
«Мы должны построить новую, эффективную, справедливую пенсионную систему, которая приведет, по нашим расчетам, к ликвидации дефицита Пенсионного фонда до 2024 года. Это означает, что пенсионная система в стране будет стабильной, и самое главное — эта реформа неизбежно приведет к повышению пенсий украинских граждан», — подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса — ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.
По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.