Гройсман обещает повышение пенсий в этом году

«Задание мое как премьер-министра и нашего правительства — в 2017 году добиться принятия решений о повышении пенсий в Украине», — сказал он.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы должны построить новую, эффективную, справедливую пенсионную систему, которая приведет, по нашим расчетам, к ликвидации дефицита Пенсионного фонда до 2024 года. Это означает, что пенсионная система в стране будет стабильной, и самое главное — эта реформа неизбежно приведет к повышению пенсий украинских граждан», — подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, проведение пенсионной реформы является частью программы реформ, одобренной МВФ для Украины в марте 2015 года. Ключевой задачей реформы должно стать установление справедливого размера пенсионных выплат с одновременным сокращением дефицита бюджета Пенсионного фонда, который на текущий момент превышает 140 млрд грн. Механизм достижения этих целей сейчас обсуждается. В то же время, он не предполагает обязательного повышения пенсионного возраста. По расчетам правительства, выполнить задачу по сокращению дефицита ПФ можно путем детенизации зарплат и роста числа плательщиков единого социального взноса — ключевого источника наполнения бюджета Пенсионного фонда.

По данным правительства, решение о повышении минимальной заработной платы до 3200 грн выполняется сегодня в полном объеме как в бюджетной сфере, так и в негосударственном секторе экономики.