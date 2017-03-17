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13:11 (мск), источник: БЕЛТА

«Не числом, а умением» — Лукашенко требует при оптимизации в госаппарате отсечь все лишнее

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При оптимизации в госаппарате необходимо отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросу оптимизации численности работников государственных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов. Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу», — подчеркнул Президент.

«Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Каждый человек, который работает в государственных структурах, должен иметь перед собой определенную цель и выполнять определенные задачи. Если эти люди таким образом загружены, значит, они дадут результат», — считает глава государства.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает одного только сокращения количества работников. Речь идет о повышении качества работы госаппарата в целом.

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«Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Надо посмотреть на все процессы, которые происходят в государственных органах страны, — уверен Президент. — На это, кстати, обращает внимание и население, когда мы проводим социологические опросы. И, встречаясь на совещании с представителями силовых структур, я говорил о том, что нам надо оптимизировать процессы. От этого мы можем получить гораздо больший эффект».

Глава государства напомнил, что в 2013 году уже были предприняты определенные шаги. Сейчас необходимо продолжить эту работу, уделив больше внимания качеству всей управленческой деятельности.

«Поэтому правительству и Администрации Президента было поручено проработать и внести на рассмотрение системные предложения. Главная цель в этом деле — избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, а самое главное — дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений, — сказал Александр Лукашенко. — У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и Президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, декрет, распоряжение, поручение). Тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму».

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Президент обратил внимание, что хотел бы тщательно и всесторонне обсудить представленные предложения по оптимизации деятельности госорганов, чтобы в дальнейшем были приняты правильные решения.

«За этим стоят конкретные люди. Надо признать, что в целом (в семье, конечно, не без недостатков) в государственных структурах работают самые грамотные, опытные и подготовленные люди, от которых зависит функционирование государства. Наплевательски относиться к этим людям и резать по живому, не следует», — заявил Александр Лукашенко.

Также было подчеркнуто, что госорганы небольших городов, районов, а также поселковые и сельские советы не нуждаются в сокращениях. «Это они сами посмотрят. Если каких-то полторы ставки не нужны, они сократят и добавят зарплаты другим — это не возбраняется», — отметил глава государства.

«Давайте взвешенно подойдем к этим вопросам и выработаем оптимальные решения, которые уже в самое ближайшее время необходимо активно и без проволочек реализовывать на практике. Хочу подчеркнуть, что никаких узковедомственных интересов, все должно быть подчинено интересам государства», — подытожил Александр Лукашенко.

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