«Не числом, а умением» — Лукашенко требует при оптимизации в госаппарате отсечь все лишнее

Источник: БЕЛТА

«Одним из необходимых условий для повышения эффективности государственной власти является постоянное совершенствование управленческой системы и ее механизмов. Здесь мы должны добиваться результатов, конечно же, не числом, а умением. Не раздувать бюрократический аппарат, а системно формировать компактную структуру и эффективную модель управления. И это надо делать постепенно. Это не разовый акт, привязанный к какому-то конкретному числу», — подчеркнул Президент. «Прежде всего нам следует мгновенно отсечь все лишнее, что плодит бюрократию и мешает динамичному развитию страны. Каждый человек, который работает в государственных структурах, должен иметь перед собой определенную цель и выполнять определенные задачи. Если эти люди таким образом загружены, значит, они дадут результат», — считает глава государства. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что оптимизация вовсе не подразумевает одного только сокращения количества работников. Речь идет о повышении качества работы госаппарата в целом.

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«Неправильно поступают те, которые видят в оптимизации функционирования государственных органов только сокращение численности. Если пойдем этим путем, большого эффекта не достигнем. Надо посмотреть на все процессы, которые происходят в государственных органах страны, — уверен Президент. — На это, кстати, обращает внимание и население, когда мы проводим социологические опросы. И, встречаясь на совещании с представителями силовых структур, я говорил о том, что нам надо оптимизировать процессы. От этого мы можем получить гораздо больший эффект». Глава государства напомнил, что в 2013 году уже были предприняты определенные шаги. Сейчас необходимо продолжить эту работу, уделив больше внимания качеству всей управленческой деятельности. «Поэтому правительству и Администрации Президента было поручено проработать и внести на рассмотрение системные предложения. Главная цель в этом деле — избавить государственные органы от дублирующих и несвойственных функций, а самое главное — дебюрократизировать процесс принятия управленческих решений, — сказал Александр Лукашенко. — У нас часто бывает, когда решение уже принято, в том числе и Президентом, и его надо формализовать, то есть облечь в какой-то документ (указ, декрет, распоряжение, поручение). Тем не менее месяцами будем ходить друг за другом, чтобы придать этому решению соответствующую форму».