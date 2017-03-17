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13:04 (мск), источник: Sputniknews.kz

Космонавт Аимбетов возглавил общественный совет нового министерства

Известный казахстанский космонавт Айдын Аимбетов возглавил общественный совет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. Летчик-космонавт, Герой Казахстана Айдын Аимбетов стал председателем общественного совета министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана, сообщила пресс-служба ведомства.

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Аимбетов в настоящее время занимает пост вице-президента АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары».

В ходе первого заседания общественного совета обсуждались вопросы антикоррупционной политики министерства, реализация поручений, обозначенных в послании президента народу Казахстана, процесс разработки концепции государственной программы «Киберщит Казахстана».

Аимбетов совершил свой космический полет в сентябре 2015 года. На орбиту он отправился в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М». Полет Аимбетова длился 10 суток. После полета в космос был удостоен высшей государственной награды «Қазақстан Республикасының Халық Каһарманы» («Герой Казахстана»).

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