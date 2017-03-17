Космонавт Аимбетов возглавил общественный совет нового министерства
Известный казахстанский космонавт Айдын Аимбетов возглавил общественный совет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
Известный казахстанский космонавт Айдын Аимбетов возглавил общественный совет министерства оборонной и аэрокосмической промышленности.
АСТАНА, 17 мар — Sputnik.
Аимбетов в настоящее время занимает пост
В ходе первого заседания общественного совета обсуждались вопросы антикоррупционной политики министерства, реализация поручений, обозначенных в послании президента народу Казахстана, процесс разработки концепции государственной программы «Киберщит Казахстана».
Аимбетов совершил свой космический полет в сентябре 2015 года. На орбиту он отправился в качестве бортинженера транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М». Полет Аимбетова длился 10 суток. После полета в космос был удостоен высшей государственной награды «Қазақстан Республикасының Халық Каһарманы» («Герой Казахстана»).