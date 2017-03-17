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14:21 (мск), источник: ТАСС

Мэр Новосибирска Локоть назвал развитие города важнее выдвижения кандидатом в президенты

Анатолий Локоть вошел в список из 21 представителя партии, которых лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассматривает в качестве возможных претендентов на выборах в 2018 году.

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил в пятницу журналистам, что считает первостепенными для себя задачами выполнение обязательств перед жителями города и его развитие, а не выдвижение кандидатом на пост президента РФ.

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов сообщил в четверг в Новосибирске, что Локоть вошел в список из 21 представителя партии, которых лидер коммунистов Геннадий Зюганов рассматривает в качестве возможных претендентов на выборах президента РФ в 2018 году. В этот список также попали губернатор Иркутской области Сергей Левченко и депутат Госдумы от Алтайского края Сергей Шаргунов.

«Я не вижу ничего удивительного, когда представитель центрального комитета (Сергей Обухов — прим. ТАСС) приезжает для того, чтобы проверить своих представителей на заметных постах. Мэр — заметный пост, не только для нашей партии, но и в целом для Российской Федерации. Что касается нас, то у нас другие насущные задачи, главная для меня задача — выполнение федеральных программ, обязательств, которые мы взяли на себя перед новосибирцами, — сказал мэр. «Как у Высоцкого: «Не волнуйтесь — я не уеду, и не надейтесь — я не уеду», — заявил мэр.

Локоть был избран мэром Новосибирска в 2014 году, ранее он являлся депутатом Госдумы от КПРФ четвертого, пятого и шестого созывов. Его полномочия истекают в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Локоть занял 24-е место в национальном рейтинге мэров российских городов-2016, составленном Центром информационных коммуникаций «Рейтинг».

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