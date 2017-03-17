Отпущенный под залог Насиров прибыл на допрос в НАБУ
Что касается происхождения средств, из которых за него внесли залог, Насиров порекомендовал журналистам найти их в его декларации о доходах.
Что касается происхождения средств, из которых за него внесли залог, Насиров порекомендовал журналистам найти их в его декларации о доходах.
Отпущенный под залог Роман Насиров прибыл на допрос в Национальное антрикоррупционное бюро (НАБУ). Транслировал его общение с журналистами телеканал «112 Украина».
«(Паспорта, — ред.) уже находятся у адвокатов. Два заграничных, один внутренний. Я сейчас посмотрю, который забрали. Потом мне надо будет поехать, посмотреть, остались
Что касается происхождения средств, из которых за него внесли залог, Насиров порекомендовал журналистам найти их в его декларации о доходах.
Отстраненный глава ГФС Роман Насиров вышел с Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. Залог за него внесла жена и тесть. На него надели электронный браслет.
Насиров заявил, что не собирается покидать страну после внесения залога и намерен отстаивать свою независимость в суде.
Как сообщалось, сегодня жена Романа Насирова внесла денежный залог, определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 в размере 100 млн гривен на специальный счет Соломенского районного суда.
Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.