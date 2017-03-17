Отпущенный под залог Насиров прибыл на допрос в НАБУ

Отпущенный под залог Роман Насиров прибыл на допрос в Национальное антрикоррупционное бюро (НАБУ). Транслировал его общение с журналистами телеканал «112 Украина».

«(Паспорта, — ред.) уже находятся у адвокатов. Два заграничных, один внутренний. Я сейчас посмотрю, который забрали. Потом мне надо будет поехать, посмотреть, остались какие-то еще паспорта, я их сдам с большим удовольствием», — рассказал Насиров.

Что касается происхождения средств, из которых за него внесли залог, Насиров порекомендовал журналистам найти их в его декларации о доходах.