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13:27 (мск), источник: 112.ua

Отпущенный под залог Насиров прибыл на допрос в НАБУ

Что касается происхождения средств, из которых за него внесли залог, Насиров порекомендовал журналистам найти их в его декларации о доходах.

Источник: 112.ua

Отпущенный под залог Роман Насиров прибыл на допрос в Национальное антрикоррупционное бюро (НАБУ). Транслировал его общение с журналистами телеканал «112 Украина».

«(Паспорта, — ред.) уже находятся у адвокатов. Два заграничных, один внутренний. Я сейчас посмотрю, который забрали. Потом мне надо будет поехать, посмотреть, остались какие-то еще паспорта, я их сдам с большим удовольствием», — рассказал Насиров.

Что касается происхождения средств, из которых за него внесли залог, Насиров порекомендовал журналистам найти их в его декларации о доходах.

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Насиров вышел из СИЗО

Отстраненный глава ГФС Роман Насиров вышел с Лукьяновского СИЗО под залог 100 млн грн. Залог за него внесла жена и тесть. На него надели электронный браслет.

Насиров заявил, что не собирается покидать страну после внесения залога и намерен отстаивать свою независимость в суде.

Как сообщалось, сегодня жена Романа Насирова внесла денежный залог, определенный постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева от 7 марта 2017 в размере 100 млн гривен на специальный счет Соломенского районного суда.

Председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова подозревают в злоупотреблении служебным положением и хищении государственных средств в сумме свыше 2 млрд грн. Следствие считает, что Насиров, действуя в интересах депутата Онищенко, в рамках «газового дела» безосновательно предоставлял ряду предприятий возможность налоговых обязательств в рассрочку.

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