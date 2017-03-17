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13:24 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Захарченко: Донбасс уже не отменит ответные меры против Украины

Как заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко, в ДНР запретили на территорию Украины вывоз продукции производимой на территориях Донецкой и Луганской народных республик.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ответные меры против Украины из-за транспортной блокады уже отменены не будут, независимо от позиции киевских властей.

«Мы ответили на агрессивные действия Украины ответной блокадой. Уголь в Украину больше не поставляется. Мы запретили на территорию Украины вывоз продукции производимой на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Свою блокаду мы не отменим и не собираемся ее отменять», — сказал Захарченко на учредительном заседании интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Ливадийском дворце в Ялте.

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По его словам, точка невозврата уже пройдена. «Киев на своей стороне может делать все что угодно, вводить блокаду или отменять ее, мы свою позицию уже не изменим», — подчеркнул Захарченко.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также «возврата захваченных предприятий».

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

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