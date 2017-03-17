Захарченко: Донбасс уже не отменит ответные меры против Украины

«Мы ответили на агрессивные действия Украины ответной блокадой. Уголь в Украину больше не поставляется. Мы запретили на территорию Украины вывоз продукции производимой на территориях Донецкой и Луганской народных республик. Свою блокаду мы не отменим и не собираемся ее отменять», — сказал Захарченко на учредительном заседании интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Ливадийском дворце в Ялте.

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что ответные меры против Украины из-за транспортной блокады уже отменены не будут, независимо от позиции киевских властей.

По его словам, точка невозврата уже пройдена. «Киев на своей стороне может делать все что угодно, вводить блокаду или отменять ее, мы свою позицию уже не изменим», — подчеркнул Захарченко.

Напомним, в четверг президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении грузовых перевозок с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса. Согласно решению СНБО, прекращение перемещения грузов через линию соприкосновения в Донбассе вводится временно — до полного прекращения огня, отвода тяжелых вооружений в Донбассе, а также «возврата захваченных предприятий».

В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Блокада привела к перебоям с поставками антрацита, из-за чего власти Украины были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

В свою очередь власти ДНР и ЛНР в ответ на транспортную блокаду ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.