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13:37 (мск), источник: УНИАН

Гройсман рассказал о зарплатах в 2017 году: повышать «минималку» больше не будут

По словам премьер-министра, рост зарплат в этом году произойдет только в рамках, предусмотренных в госбюджете, других повышений не будет.

Источник: УНИАН

Минимальные заработные платы в Украине будут расти в соответствии с планом, предусмотренным госбюджетом на 2017 год, других повышений в связи со сложной экономической ситуацией в стране не будет.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде.

«С 1 января 2017 года, мы подняли минимальную заработную плату вдвое до 3,2 тыс. грн. Мы подняли заработные платы учителям на 50%, врачам на 30% в 2017 году, бюджетом запланировано 10-процентное поднятие минимальных социальных стандартов и это означает, что это будет сделано тоже в 2017 году. Другие действия в 2017 году по вопросам зарплат сделать очень и очень сложно… В 2018 году будем делать следующие шаги… Поэтому не предусматривается другое повышение минимальных заработных плат в 2017 году», — сказал премьер.

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