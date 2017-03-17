Гройсман рассказал о зарплатах в 2017 году: повышать «минималку» больше не будут

Минимальные заработные платы в Украине будут расти в соответствии с планом, предусмотренным госбюджетом на 2017 год, других повышений в связи со сложной экономической ситуацией в стране не будет.

Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время выступления в Верховной Раде.

«С 1 января 2017 года, мы подняли минимальную заработную плату вдвое до 3,2 тыс. грн. Мы подняли заработные платы учителям на 50%, врачам на 30% в 2017 году, бюджетом запланировано 10-процентное поднятие минимальных социальных стандартов и это означает, что это будет сделано тоже в 2017 году. Другие действия в 2017 году по вопросам зарплат сделать очень и очень сложно… В 2018 году будем делать следующие шаги… Поэтому не предусматривается другое повышение минимальных заработных плат в 2017 году», — сказал премьер.