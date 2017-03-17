Госдума поддержала освобождение от налогов попавших под санкции граждан

Поправка позволяет попавшим под санкции физическим лицам, которые являются резидентами иностранных государств, не уплачивать налоги в России независимо от срока пребывания в стране. По закону, налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории страны более 183 дней в году.

За проголосовали 324 парламентария, против — 38, воздержавшихся не было.

Согласно предложенной поправке, если гражданин, находящийся в санкционном списке, подтвердит, что в том же налоговом периоде являлся резидентом иностранного государства, то сможет не платить налоги в России.

Автор поправки председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что если гражданин «признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении». Кроме того, такой гражданин не сможет скрыть информацию о контролируемых иностранных компаниях, поскольку с 1 января 2017 года Россия участвует в международном соглашении об обмене налоговой информации.

Список стран, чьи санкции дадут право отказаться от российского налогового резидентства, должно будет определить правительство.

Правительство поддерживает данную законодательную инициативу, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.