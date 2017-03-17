Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская сыграла «Мурку» в шоу «Прожекторперисхилтон»
В Британии доказали, что «правило пяти секунд» для упавшей еды работает
Фото Путина без рубашки, облетевшее мир
В Туве 4-летняя девочка прошла 8 км по тайге, чтобы позвать на помощь
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Золотая лихорадка. Как цианид и бактерии помогают старателямПодробности битвы за золото, которого вечно мало и вечно нужно больше
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Появился новый вид афер с квартирами-студиями
Московские пятиэтажки снесут по упрощенной схеме
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Сестры прославились благодаря необычным волосам (фото)
Дженнифер Лопес опубликовала фото с новым бойфрендом
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
8 ошибочных диагнозов, которые вы ставите сами себе
«Кнопка» за 20 тыс. руб. для подержанных авто: есть подробности
Самые необычные мосты в мире (видео)
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
10Фестиваль весны в Индии
14На восток США обрушилась снежная буря
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
13:41 (мск), источник: RNS

Госдума поддержала освобождение от налогов попавших под санкции граждан

Госдума приняла во втором чтении поправку в законодательство, которая позволяет попавшим под международные санкции гражданам отказываться от российского налогового резидентства.

Источник: Reuters

За проголосовали 324 парламентария, против — 38, воздержавшихся не было.

Поправка позволяет попавшим под санкции физическим лицам, которые являются резидентами иностранных государств, не уплачивать налоги в России независимо от срока пребывания в стране. По закону, налоговыми резидентами России являются граждане, находящиеся на территории страны более 183 дней в году.

Читайте также
Медведев не ждет отмены западных санкций

Согласно предложенной поправке, если гражданин, находящийся в санкционном списке, подтвердит, что в том же налоговом периоде являлся резидентом иностранного государства, то сможет не платить налоги в России.

Автор поправки председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что если гражданин «признает себя резидентом другого государства, он заплатит подоходный налог не 13%, а 30%, то есть речь идет об увеличении налоговой нагрузки, а не ее уменьшении». Кроме того, такой гражданин не сможет скрыть информацию о контролируемых иностранных компаниях, поскольку с 1 января 2017 года Россия участвует в международном соглашении об обмене налоговой информации.

Список стран, чьи санкции дадут право отказаться от российского налогового резидентства, должно будет определить правительство.

Правительство поддерживает данную законодательную инициативу, сообщил замминистра финансов Илья Трунин.

Комментарии
35
Сергей Зауглов
Вот сволочи. Под эти санкции ведь сплошные Ротенберги попали и им подобные. И еще куча коррумпированных чиновников!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Саморуков
Лихо . Вся шобла миллиардеров , имеющая двойное гражданство , освобождается от налогов . Тянем пояса ещё сильней... Ура!!!! Путин чётко отрабатывает интересы миллиардеров . Что-то прогрессивный налог он 17 лет принять не может , а тут прям в пять секунд обтяпали .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
валера малютин
тупой чтоли?????, при чем здесь ротенберги????.....читай новость внимательней......джон барби, являющийся гражданином и резидентом сша, но вложивший 5000000 в россию, работающий в ней, и попавший под санкции сша, может не платить налоги....т.к работает в россии под страхом смертной казни в сша.......ну типа так
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Глава ВТБ: российский бизнес защищен, несмотря на внешние факторы
16 марта© Ньюстюб
Порошенко ввел в действие решение о транспортной блокаде Донбасса
Интерпол выявил массовую компрометацию карт российских банков
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
Снятие наличных с пластиковых карт может стать дороже
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Как сделать большую и удобную, но недорогую кухню
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
Квартиры с видом на водоем: где искать и сколько стоят
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь