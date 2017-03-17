Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
9-летняя дочь Абдулова посетила премьеру своего первого фильма
Китаянка удивила врачей «марсианскими глазами»
Китайцы заинтересовались жильем на российских курортах
Екатерина Волкова исполнила мечту дочери
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
На телеканале Россия стартует супершоу «Танцуют все!» 0+
В Туле ученик четвертого класса держит в страхе всю школу
В Челябинской области 3-летняя девочка гуляла в сланцах и без верхней одежды
Стало известно, как будут сносить столичные девятиэтажки
В Дубае напечатают на принтере первый небоскреб
«Потопить в 30 милях от берега»: Трамп о российском корабле
«Время ставить мат»: юридический удар Киеву от РФ
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото)
Валерия и Иосиф Пригожин устроили романтические каникулы в Риме
Как история Юлии Самойловой может навредить России
Ученые рассказали, как обуздать страсть к шоколаду
Лучшие девушки Женевы-2017: наш фотоальбом
XV — новый кроссовер Subaru со старым именем
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Фестиваль весны в Индии
19«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад
8Пустыня в цвету
13:48 (мск), источник: ТАСС

Володин: главная заслуга в воссоединении Крыма с РФ принадлежит его народу

Председатель Госдумы также заявил, что-то, что сейчас Крым — это часть России, очень хорошо, потому что одна страна была разделена несправедливо.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крым сегодня является неотъемлемой частью России, и главная заслуга в этом принадлежит жителям полуострова, которые высказали свое решение на референдуме 16 марта 2014 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открывшейся в нижней палате парламента фотовыставке «Крымская весна».

«То, что сейчас Крым — это часть России, это очень хорошо, это замечательно, и самое главное, люди сделали свой выбор, потому что одна история, одна страна была разделена несправедливо», — отметил спикер.

«Люди ждали этого, и это ожидание увенчалось референдумом», — подчеркнул Володин, поблагодарив депутатов Госдумы от Крыма Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека за активное участие в событиях марта 2014 года. «Давайте им скажем спасибо», — призвал он.

«Все люди, которые проживают в Крыму, высказались за воссоединение с Россией. Это был их выбор, выбор 93% жителей Крыма, Севастополя, людей, которые для себя это решение просто выстрадали», — продолжил политик. Он напомнил, что это «было непростое решение: когда на них давили, их оскорбляли, убивали, они приняли это решение, обратились к России, чтобы воссоединиться». «Сегодня они часть России, мы один народ, мы сегодня вместе», — подчеркнул Володин.

Читайте также
«Не может идти и речи»: Кремль исключил возможность сделки с США по Крыму

История Крыма в фотографиях.

На фотовыставке, организованной в Госдуме, представлены фотографии из архивов информационного агентства ТАСС, иллюстрирующие важные социально-политические и культурные события в Крыму. Снимки охватывают период с конца XIX века до наших дней, также здесь можно увидеть репродукции произведений искусства, на которых запечатлены ключевые моменты истории полуострова XVIII—XIX вв.

Кроме этого, на экспозиции демонстрируются официальные документы, подписанные и принятые в связи с воссоединением Крыма с РФ в 2014 году, публикации в СМИ об этом событии.

«Эта выставка показывает историю Крыма, которая началась задолго до сегодняшнего дня. Мы можем проследить, насколько она интересна», — поделился Володин своими впечатлениями о выставке с журналистами. «Исходя из истории Крыма, мы с вами видим, как Россия отстаивала территорию во все времена, сколько людей погибло за эти территории, как развивали Крым, Севастополь», — обратил внимание он.

При этом спикер особо подчеркнул, что «главный герой — это народ». «История Крыма огромная, это история нашего народа, поэтому, когда мы говорим о Крыме, надо говорить об огромной роли тех, кто Крым сегодня вернул, а Крым вернул сегодня наш народ, который был разделен, и герои — это люди, которые боролись, ждали и на референдуме свое слово сказали», — заявил он.

«Без Крыма Россия быть не может, потому что с Крыма именно начиналась Россия, потому что там именно князь Владимир крестил, принял крещение, соответственно, оттуда пошла православная вера », — заключил глава нижней палаты.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россия передала Украине 12 заключенных из Крыма
Госдума освободила от налогов попавших под санкции россиян
Интерпол выявил массовую компрометацию карт российских банков
Жириновский объяснил свое обещание вешать единороссов
МИД РФ прокомментировал путаницу с «письмом» Януковича Путину
Минобрнауки предложило переводить родивших студенток на «бюджет»
Во время интервью кировского политика завял цветок
У пассажирского самолета в Австралии в полете отвалился винт
Спорт
Дальше без наших: «Ростов» и «Краснодар» вылетели из Лиги Европы Все российские команды завершили выступление в еврокубках в текущем сезоне
Авто
Лимузины проекта «Кортеж»: названы сроки поставок в Кремль До конца года в президентский гараж передадут три комплекта из автомобилей проекта «Кортеж», включающих в себя седан, лимузин и мини-вэн
Hi-Tech
В России запретят использовать свинец, кадмий и ртуть в электронике В 2018 году в России заработает запрет на использование некоторых веществ и тяжелых металлов в бытовых приборах и электронике
Кино
Билан прокомментировал участие Самойловой в «Евровидении» Певец также отметил, что лично не знаком с певицей, которая будет представлять Россию на международном песенном конкурсе
Недвижимость
Застройщики Петербурга начали уменьшать скидки
Хозяев недорогих квартир планируют освободить от налога
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Дачные кооперативы в России будут упразднены
Леди
Почему больше не модно одеваться «дорого-богато» (фото) Новая колонка Арины Холиной о том, как гламур окончательно устарел
Дети
Муж Ксении Бородиной наконец-то показал в сети лицо младшей дочки Поклонники пары ждали этого больше года!
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь