Володин: главная заслуга в воссоединении Крыма с РФ принадлежит его народу

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крым сегодня является неотъемлемой частью России, и главная заслуга в этом принадлежит жителям полуострова, которые высказали свое решение на референдуме 16 марта 2014 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открывшейся в нижней палате парламента фотовыставке «Крымская весна».

«То, что сейчас Крым — это часть России, это очень хорошо, это замечательно, и самое главное, люди сделали свой выбор, потому что одна история, одна страна была разделена несправедливо», — отметил спикер.

«Люди ждали этого, и это ожидание увенчалось референдумом», — подчеркнул Володин, поблагодарив депутатов Госдумы от Крыма Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека за активное участие в событиях марта 2014 года. «Давайте им скажем спасибо», — призвал он.

«Все люди, которые проживают в Крыму, высказались за воссоединение с Россией. Это был их выбор, выбор 93% жителей Крыма, Севастополя, людей, которые для себя это решение просто выстрадали», — продолжил политик. Он напомнил, что это «было непростое решение: когда на них давили, их оскорбляли, убивали, они приняли это решение, обратились к России, чтобы воссоединиться». «Сегодня они часть России, мы один народ, мы сегодня вместе», — подчеркнул Володин.