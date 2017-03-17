Володин: главная заслуга в воссоединении Крыма с РФ принадлежит его народу
Председатель Госдумы также заявил,
Председатель Госдумы также заявил,
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крым сегодня является неотъемлемой частью России, и главная заслуга в этом принадлежит жителям полуострова, которые высказали свое решение на референдуме 16 марта 2014 года. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на открывшейся в нижней палате парламента фотовыставке «Крымская весна».
«То, что сейчас Крым — это часть России, это очень хорошо, это замечательно, и самое главное, люди сделали свой выбор, потому что одна история, одна страна была разделена несправедливо», — отметил спикер.
«Люди ждали этого, и это ожидание увенчалось референдумом», — подчеркнул Володин, поблагодарив депутатов Госдумы от Крыма Наталью Поклонскую и Руслана Бальбека за активное участие в событиях марта 2014 года. «Давайте им скажем спасибо», — призвал он.
«Все люди, которые проживают в Крыму, высказались за воссоединение с Россией. Это был их выбор, выбор 93% жителей Крыма, Севастополя, людей, которые для себя это решение просто выстрадали», — продолжил политик. Он напомнил, что это «было непростое решение: когда на них давили, их оскорбляли, убивали, они приняли это решение, обратились к России, чтобы воссоединиться». «Сегодня они часть России, мы один народ, мы сегодня вместе», — подчеркнул Володин.
История Крыма в фотографиях.
На фотовыставке, организованной в Госдуме, представлены фотографии из архивов информационного агентства ТАСС, иллюстрирующие важные
Кроме этого, на экспозиции демонстрируются официальные документы, подписанные и принятые в связи с воссоединением Крыма с РФ в 2014 году, публикации в СМИ об этом событии.
«Эта выставка показывает историю Крыма, которая началась задолго до сегодняшнего дня. Мы можем проследить, насколько она интересна», — поделился Володин своими впечатлениями о выставке с журналистами. «Исходя из истории Крыма, мы с вами видим, как Россия отстаивала территорию во все времена, сколько людей погибло за эти территории, как развивали Крым, Севастополь», — обратил внимание он.
При этом спикер особо подчеркнул, что «главный герой — это народ». «История Крыма огромная, это история нашего народа, поэтому, когда мы говорим о Крыме, надо говорить об огромной роли тех, кто Крым сегодня вернул, а Крым вернул сегодня наш народ, который был разделен, и герои — это люди, которые боролись, ждали и на референдуме свое слово сказали», — заявил он.
«Без Крыма Россия быть не может, потому что с Крыма именно начиналась Россия, потому что там именно князь Владимир крестил, принял крещение, соответственно, оттуда пошла православная вера », — заключил глава нижней палаты.