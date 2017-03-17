НАБУ проверит 100 миллионов, внесенные за Насирова
НАБУ инициировало проверку происхождения средств залога, внесенного за Насирова.
НАБУ инициировало проверку происхождения средств залога, внесенного за Насирова.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова его супругой. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга.
Как сообщалось, вечером 16 марта за арестованного Р. Насирова его супруга внесла залог в размере 100 млн грн. Детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице «Феофания». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Р. Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн.
В то же время Специализированная антикоррупционая прокуратура просила суд назначить Р. Насирову залог в сумме 2 млрд грн. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение Соломенского райсуда об избрании Р. Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в 100 млн грн.