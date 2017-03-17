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13:55 (мск), источник: Telegraf.com.ua

НАБУ проверит 100 миллионов, внесенные за Насирова

НАБУ инициировало проверку происхождения средств залога, внесенного за Насирова.

Источник: Telegraf.com.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) инициировало проверку законности происхождения средств, внесенных в качестве залога за отстраненного от исполнения обязанностей главы Государственной фискальной службы Романа Насирова его супругой. Соответствующий запрос детективы Бюро направили в Государственную службу финансового мониторинга.

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Как сообщалось, вечером 16 марта за арестованного Р. Насирова его супруга внесла залог в размере 100 млн грн. Детективы НАБУ объявили о подозрении в совершении преступления главе ГФС 2 марта вечером, после чего осуществили его задержание в больнице «Феофания». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В ночь на 7 марта Соломенский районный суд Киева избрал Р. Насирову меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в сумме 100 млн грн.

В то же время Специализированная антикоррупционая прокуратура просила суд назначить Р. Насирову залог в сумме 2 млрд грн. Апелляционный суд Киева 13 марта оставил без изменений решение Соломенского райсуда об избрании Р. Насирову меры пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в 100 млн грн.

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