Замгенпрокурора: на ребенка завели «дело» за съеденную булочку

«Подросток на велосипеде случайно поцарапал автомобиль. В отношении него был начат административный процесс. Начали прокуроры разбираться, оказалось, что это автомобиль начальника ИДН (инспекция по делам несовершеннолетних)», — сообщил Лашин, выступая в пятницу в Минске на межведомственной конференции «Актуальные вопросы профилактики правонарушений», на которую приглашены руководители министерств, ведомств, руководство облисполкомов.

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Заместитель генерального прокурора Беларуси Александр Лашин заявил о недопустимости формального подхода правоохранительных органов к вопросам профилактики правонарушений. В данной связи он привел два примера, когда в отношении несовершеннолетних были начаты административные процессы за ничтожные правонарушения.

Замгенпрокурора также привел случай, который произошел в Молодечно. Там в отношении 7-летнего ребенка был начат административный процесс.

«Мальчик съел в гипермаркете булочку. В отношении ребенка начали административный процесс по статье 10.5 Кодекса об административных правонарушениях «Мелкое хищение». Сотрудники правоохранительных органов добивались от него признания вины и требовали, цитирую «объяснений», — сказал Лашин.

По его словам, у прокуратуры эта ситуация вызвала возмущение, к тому же выяснилось, это не единственный подобный случай.

«Детсадовский возраст ребенка скоро не станет помехой для привлечения к ответственности», —сказал замгенпрокурора.

Лашин вместе с тем отметил важность профилактики правонарушений и преступлений. По его словам, в Беларуси в минувшем году увеличилось число тяжких преступлений, в том числе убийств.

Замгенпрокурора подчеркнул, что значительная часть преступлений совершается лицами в алкогольном опьянении. В настоящее время в стране на официальном учете у наркологов в связи с алкогольной зависимостью состоит 250 тысяч человек и с наркотической зависимостью 14 тысяч человек. «В 2017 году уже совершено более 1 тысяч преступлений, связанных с наркотиками, задержаны сотни людей», — сказал Лашин. Он также высказал обеспокоенность тем, что МВД и Минздрав не могут найти взаимопонимания в вопросах принудительного лечения лиц, имеющих алкогольную или наркотическую зависимость.

«Приговоры судов о принудительном лечении исполняются плохо или вообще не исполняются», — подчеркнул замгенпрокурора.