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15:12 (мск), источник: Actualitati.md

Коалиция «Без барьеров» подала в суд на примэрию за нарушения в ремонте трех улиц

Коалиция Без барьеров подала в суд на управление транспорта и Chisinauproiect за нарушение требований во время ремонта улиц Штефана чел Маре, Василе Александрии и бульвар Негруцци.

Источник: Actualitati.md

Коалиция требует от примэрии внесения поправок в проект и осуществления его согласно закону, а также всем нормам, чтобы люди с ограниченными возможностями, передвигаясь по улице, не сталкивались с проблемами, как им перейти дорогу из-за высоких бордюров, как подойти к остановке.

Юрист Елена Стажилэ отметила на пресс-конференции о том, что было официальное обращение в управление транспорта. Там попросили дополнительное время для изучения наших требований и сказали, что передадут их в Chisinauproiect, но даже спустя 60 гдей ответа так и не последовало. В результате чего обратились в суд сектора Буюкань, где 21 марта состоится заседание по нашему иску.

Члены коалиции сказали, что хотят лишь, чтобы у всех была возможность без проблем передвигаться по городу, в том числе и у людей с ограниченными возможностями. Тем более, что по данным примэрии, Кишинев является европейским городом.

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