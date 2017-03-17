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13:59 (мск), источник: СуперОмск

На должность мэра Омска заявились два человека

Как стало известно «СуперОмску», уже поступило два заявления от желающих участвовать в выборах мэра Омска.

Правда, первое было отклонено из-за нарушения порядка. Отправитель выслал его по электронной почте, но не на адрес конкурсной комиссии, а на имя председателя омского горсовета Галины Горст. Второе поступило в адрес конкурсной комиссии и зарегистрировано.

Имена соискателей на кресло мэра Омска пока неизвестны.

Как ранее сообщал «СуперОмск», заседание Омского городского Совета, на котором депутаты должны выбрать мэра, состоится 19 апреля.

К этому числу конкурсная комиссия по выборам мэра представит совету кандидатуры, прошедшие ее «фильтр». Заявки от кандидатов в градоначальники принимаются до 4 апреля. На втором этапе конкурса, 6 апреля, комиссия рассмотрит документы кандидатов и зарегистрирует их. Третьим этапом конкурса перед вынесением кандидатур в мэры на горсовет станет собеседование, которое пройдет 14 апреля.

Напомним, в состав комиссии по выборам мэра вошли Николай Чираков (ЕР), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР), Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»), а также два почетных гражданина города Омска — бывший ректор ОмГМУ Александр Новиков и директор летно-технического колледжа Анатолий Якуш.

Губернаторскими выборщиками стали секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова; глава пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров; главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев; депутат ЗС, главврач «Клинического медико-хирургического центра» Вадим Бережной; глава Совета непарламентских партий Омской области Виктор Бобырь и паралимпиец-фехтовальщик Александр Кузюков.

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