На должность мэра Омска заявились два человека

Правда, первое было отклонено из-за нарушения порядка. Отправитель выслал его по электронной почте, но не на адрес конкурсной комиссии, а на имя председателя омского горсовета Галины Горст. Второе поступило в адрес конкурсной комиссии и зарегистрировано.

Имена соискателей на кресло мэра Омска пока неизвестны.

Как ранее сообщал «СуперОмск», заседание Омского городского Совета, на котором депутаты должны выбрать мэра, состоится 19 апреля.

К этому числу конкурсная комиссия по выборам мэра представит совету кандидатуры, прошедшие ее «фильтр». Заявки от кандидатов в градоначальники принимаются до 4 апреля. На втором этапе конкурса, 6 апреля, комиссия рассмотрит документы кандидатов и зарегистрирует их. Третьим этапом конкурса перед вынесением кандидатур в мэры на горсовет станет собеседование, которое пройдет 14 апреля.

Напомним, в состав комиссии по выборам мэра вошли Николай Чираков (ЕР), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР), Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»), а также два почетных гражданина города Омска — бывший ректор ОмГМУ Александр Новиков и директор летно-технического колледжа Анатолий Якуш.