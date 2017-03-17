На должность мэра Омска заявились два человека
Как стало известно «СуперОмску», уже поступило два заявления от желающих участвовать в выборах мэра Омска.
Как стало известно «СуперОмску», уже поступило два заявления от желающих участвовать в выборах мэра Омска.
Правда, первое было отклонено
Имена соискателей на кресло мэра Омска пока неизвестны.
Как ранее сообщал «СуперОмск», заседание Омского городского Совета, на котором депутаты должны выбрать мэра, состоится 19 апреля.
К этому числу конкурсная комиссия по выборам мэра представит совету кандидатуры, прошедшие ее «фильтр». Заявки от кандидатов в градоначальники принимаются до 4 апреля. На втором этапе конкурса, 6 апреля, комиссия рассмотрит документы кандидатов и зарегистрирует их. Третьим этапом конкурса перед вынесением кандидатур в мэры на горсовет станет собеседование, которое пройдет 14 апреля.
Напомним, в состав комиссии по выборам мэра вошли Николай Чираков (ЕР), Леонид Михайленко (КПРФ), Алексей Ложкин (ЛДПР), Ирина Матвеенко («Справедливая Россия»), а также два почетных гражданина города Омска — бывший ректор ОмГМУ Александр Новиков и директор
Губернаторскими выборщиками стали секретарь Общественной палаты Омской области Лидия Герасимова; глава пенсионного фонда РФ по Омской области Сергей Тодоров; главный дирижер Омского академического симфонического оркестра Дмитрий Васильев; депутат ЗС, главврач «Клинического