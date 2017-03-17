Первый вице-мэр Краснодара Васин возглавил Екатеринодарское казачье общество
Он назначен и.о. атамана, сбор, на котором казакам ЕРКО предстоит утвердить назначение, пройдет 8 апреля.
Он назначен и.о. атамана, сбор, на котором казакам ЕРКО предстоит утвердить назначение, пройдет 8 апреля.
Внеочередное заседание совета атаманов Екатеринодарского районного казачьего общества прошло в штабе ЕРКО 17 марта. В нем участвовал глава города Евгений Первышов. Основной его темой стало сложение полномочий действующего атамана и назначение временно исполняющего обязанности.
Нынешний атаман Валерий Котко обратился к казакам с просьбой поддержать поданный им рапорт атаману Кубанского казачьего войска с просьбой об освобождении от должности по состоянию здоровья. Казаки поддержали это решение. По мнению собравшихся, заменить Котко должен есаул Пашковского станичного казачьего общества, первый
Сергей Васин стал исполняющим обязанности атамана Екатеринодарского районного казачьего общества. Сбор, на котором казакам ЕРКО предстоит выбрать нового атамана, пройдет 8 апреля. Валерий Котко продолжит работу в качестве советника главы Краснодара, сообщает