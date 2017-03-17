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14:14 (мск), источник: Югополис

Первый вице-мэр Краснодара Васин возглавил Екатеринодарское казачье общество

Он назначен и.о. атамана, сбор, на котором казакам ЕРКО предстоит утвердить назначение, пройдет 8 апреля.

Источник: Югополис

Внеочередное заседание совета атаманов Екатеринодарского районного казачьего общества прошло в штабе ЕРКО 17 марта. В нем участвовал глава города Евгений Первышов. Основной его темой стало сложение полномочий действующего атамана и назначение временно исполняющего обязанности.

Нынешний атаман Валерий Котко обратился к казакам с просьбой поддержать поданный им рапорт атаману Кубанского казачьего войска с просьбой об освобождении от должности по состоянию здоровья. Казаки поддержали это решение. По мнению собравшихся, заменить Котко должен есаул Пашковского станичного казачьего общества, первый вице-мэр Краснодара Сергей Васин. Участники заседания поддержали это предложение.

Сергей Васин стал исполняющим обязанности атамана Екатеринодарского районного казачьего общества. Сбор, на котором казакам ЕРКО предстоит выбрать нового атамана, пройдет 8 апреля. Валерий Котко продолжит работу в качестве советника главы Краснодара, сообщает пресс-служба городской администрации.

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