Первый вице-мэр Краснодара Васин возглавил Екатеринодарское казачье общество

Внеочередное заседание совета атаманов Екатеринодарского районного казачьего общества прошло в штабе ЕРКО 17 марта. В нем участвовал глава города Евгений Первышов. Основной его темой стало сложение полномочий действующего атамана и назначение временно исполняющего обязанности.

Нынешний атаман Валерий Котко обратился к казакам с просьбой поддержать поданный им рапорт атаману Кубанского казачьего войска с просьбой об освобождении от должности по состоянию здоровья. Казаки поддержали это решение. По мнению собравшихся, заменить Котко должен есаул Пашковского станичного казачьего общества, первый вице-мэр Краснодара Сергей Васин. Участники заседания поддержали это предложение.