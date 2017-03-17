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14:28 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Европарламент определился с датой голосования за безвиз для Украины

Европейский парламент будет голосовать за безвизовый режим для Украины 6 апреля.

Источник: Telegraf.com.ua

Такая информация содержится в регистрационной карточке законопроекта на сайте Европейской правды.

Согласно информации, дебаты по украинскому вопросу пройдут в Европарламенте 5 апреля. 6 апреля ожидается голосование по проекту законодательной резолюции о внесении Украины в перечень третьих стран, гражданам которых отменяются визовые требования.

Напомним, 9 марта комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) окончательно утвердил безвиз для Украины. После голосования в Европарламенте украинский безвиз должны одобрить в Совете ЕС. Ожидается, что безвиз для Украины фактически может вступить в силу в начале июня. На сайте ЕП опубликована статья с подробным описанием графика и позициями отдельных игроков ЕС.

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