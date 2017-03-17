Свердловское УФАС заподозрило сговор чиновников мэрии и бизнесменов

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным УФАС, «льготный режим» администрация города и «Тепловодоканал» установили для «Атомстройкомплекса» и компании «Прибрежное» при подключении строящихся домов к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

«Существенное снижение платы за подключение ЗАО «Корпорация «Атомстройкомплекс» составило по холодному водоснабжению в 2,9 раз, а по водоотведению в 2 раза, а для ООО «Прибрежное» по холодному водоснабжению в 2 раза, а по водоотведению в 8 раз. При этом такое снижение не было связанно с соответствующими изменениями иных общих условий обращения товара на товарном рынке, а явилось результатом реализации устного соглашения», — сообщили в ведомстве.