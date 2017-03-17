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14:59 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Госдума РФ ограничивает денежные переводы в Украину

Речь идет о запрете денежных переводов с РФ на территорию Украины, осуществляемых с помощью иностранных платежных систем. Проект направлен на «устранение негативных последствий запрета на деятельности российских платежных систем на территории Украины».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Госдума приняла во втором чтении законопроект, запрещающий денежные переводы из России в Украину, осуществляемые с помощью иностранных платежных систем.

Согласно законопроекту, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ.

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Банк России должен будет размещать на своем официальном сайте сведения о введении иностранными государствами запретов в отношении платежных систем, операторы которых зарегистрированы ЦБ. Предусмотренные законопроектом ограничения будут применяться со дня размещения регулятором таких сведений.

Закон должен вступить в силу через 30 дней после дня его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.

Документ направлен на устранение негативных последствий запрета на деятельность российских платежных систем на территории Украины, пояснял ранее один из его авторов, депутат Владислав Резник. Этот запрет привел к ограничению конкуренции на российском рынке платежных услуг, осуществляемых в виде трансграничных переводов денежных средств без открытия счета, в пользу иностранных платежных систем.

Украина в октябре расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряду российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри», которой управляет Сбербанк, «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko («Связь-Банк»).

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