Суд приостановил дело об отстранении мэра Усть-Кутского района Иркутской области

Дело об отстранении мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной приостановлено, сообщается на сайте Усть-Кутского городского суда. В качестве основания для приостановления указано назначения экспертиза. Однако, какая именно будет экспертиза не уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Основанием для решения о приостановлении дела стало назначение судом экспертизы», — сообщается на сайте.