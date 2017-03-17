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16:02 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд приостановил дело об отстранении мэра Усть-Кутского района Иркутской области

Суд назначил экспертизу.

Дело об отстранении мэра Усть-Кутского района Тамары Климиной приостановлено, сообщается на сайте Усть-Кутского городского суда. В качестве основания для приостановления указано назначения экспертиза. Однако, какая именно будет экспертиза не уточняется. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«Основанием для решения о приостановлении дела стало назначение судом экспертизы», — сообщается на сайте.

Напомним, прокурор Усть-Кута подал иск в городской суд на мэра муниципалитета Тамару Климину. Заявление связано с трудовыми правоотношениями. Прокурор требует прекращения полномочий мэра.

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