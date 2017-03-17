Песков: рано или поздно Киев примет решение крымчан по воссоединению с РФ

Отвечая на вопрос журналистов о том, что Украина не намерена признавать вхождение Крыма в состав РФ, Песков подчеркнул, что Киеву следует взглянуть на те дни, «когда крымчане однозначно сделали свое волеизъявление на референдуме».

«Взглянули на ситуацию, когда легитимный крымский орган, который был в то время, создавался на основе действующего законодательства на Украине, принял решение о проведении такого референдума и когда такой референдум состоялся», — сказал Песков.

«Мы надеемся на то, что рано или поздно в Киеве с уважением отнесутся к волеизъявлению нескольких миллионов крымчан и примут итоги этого волеизъявления, которые так же были, в свою очередь, вызваны известными событиями, которые имели место в Киеве и которые привели к возникновению серьезных угроз для этих миллионов крымчан», — добавил он.

Упомянув о гражданской войне в Донбассе, Песков подчеркнул, что многие крымчане, которые три года назад проголосовали за то, чтобы войти в состав России, спасли свои жизни, а главное, «во многом спасли свое будущее».