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15:09 (мск), источник: Sputnik.md

Представлены подробности задержания примара Басарабяски

В Генеральном инспекторате полиции рассказали подробности дела, по которому в пятницу задержали примара города Басарабяска Валентина Чимпоеша.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Примара Басарабяски Валентина Чимпоеша задержали в пятницу на 72 часа по делу о служебной халатности, сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

Ранее появилась информация о том, что в кабинете градоначальника прошли обыски.

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Как пояснили в полиции, кроме Чимпоеша задержали еще трех человек в возрасте от 30 до 57 лет, которые проходят подозреваемыми по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.

В Генинспекторате подчеркнули, что в ходе расследования выяснилось — в 2015—2016 годах 45-летний житель Басарабяски заставлял свою 13-летнюю дочь предоставлять за деньги сексуальные услуги ряду клиентов.

Как пояснили в ведомстве, местным властям сообщали об этом случае, но в примэрии Басарабяски не предприняли мер по предотвращению инцидента. В итоге правоохранительные органы открыли уголовное дело, а 17 марта Чимпоеша задержали. До этого арестовали отца жертвы и двух клиентов.

Виновным грозит от 2 до 20 лет лишения свободы. Полиция продолжает расследовать данное дело.

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