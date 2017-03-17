Представлены подробности задержания примара Басарабяски

Ранее появилась информация о том, что в кабинете градоначальника прошли обыски .

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. Примара Басарабяски Валентина Чимпоеша задержали в пятницу на 72 часа по делу о служебной халатности, сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД РМ.

Как пояснили в полиции, кроме Чимпоеша задержали еще трех человек в возрасте от 30 до 57 лет, которые проходят подозреваемыми по делу о сексуальной эксплуатации несовершеннолетней.

В Генинспекторате подчеркнули, что в ходе расследования выяснилось — в 2015—2016 годах 45-летний житель Басарабяски заставлял свою 13-летнюю дочь предоставлять за деньги сексуальные услуги ряду клиентов.

Как пояснили в ведомстве, местным властям сообщали об этом случае, но в примэрии Басарабяски не предприняли мер по предотвращению инцидента. В итоге правоохранительные органы открыли уголовное дело, а 17 марта Чимпоеша задержали. До этого арестовали отца жертвы и двух клиентов.

Виновным грозит от 2 до 20 лет лишения свободы. Полиция продолжает расследовать данное дело.