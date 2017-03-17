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15:06 (мск), источник: Tengrinews

Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции

Полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ покажут на отечественных телеканалах в 21.30.

Источник: Tengrinews

Во время встречи с представителями республиканских СМИ Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос об отсутствии политической конкуренции, передает Tengrinews.kz. Видео опубликовала пресс-служба Президента Казахстана.

«Вы сказали, что многие страны сейчас возвращаются к сильной президентской власти от парламентской. Разумеется, потому что у сильной президентской власти есть одно большое преимущество. Это возможность действовать быстро, эффективно, не оглядываясь на общественное мнение, не отвлекаясь на политическую борьбу. Скажите, мы в Казахстане за годы доминирования одной партии и отсутствия политической конкуренции воспользовались ли этими преимуществами? Мы действовали быстро и эффективно?», — спросила шеф-редактор издания Esquire Гульнар Бажкенова.

«На 100 процентов воспользовались. Все наши успехи, которыми мы сейчас гордимся, конечно были и недостатки, мы достигли только благодаря этому», — подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Также Президент Казахстана ответил на вопрос о досрочных выборах. Полную версию интервью Президента Казахстана республиканским СМИ покажут на отечественных телеканалах 17 марта в 21.30 по времени Астаны. Участники встречи обсудили ряд аспектов процесса трансформации казахстанской экономики в рамках реализации Послания «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность», вопросы антикоррупционной деятельности, особенности текущего этапа политической модернизации, внешнеполитические приоритеты Казахстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН, а также другие значимые темы. Позже журналист рассказала, как проходила встреча с Нурсултаном Назарбаевым.

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