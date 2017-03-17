Зарплата главы «Водоканала» Иркутска привлекла внимание губернатора

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко, в ходе своего послания к Заксобранию обратил внимание на то, что большая часть обращений и жалоб в правительство области по ЖКХ касается некачественной работы управляющих компаний. Он привел в пример историю с зарплатой директора водоканала Иркутска, которая была внесена в расчетки граждан. Губернатор подчеркнул, что у всех регуляторов инфраструктурных монополий есть абсолютно четкие рекомендации со стороны федерального центра не допускать превышения роста предельного уровня тарифов над индексом инфляции.

«Не всегда руководство управляющих компаний может внятно объяснить жильцам, почему так значительно выросли платежи. Есть вопросы и к ресурсоснабжающим организациям. Знаю, что в начале года были большие недовольства жителей пересчетом платы за тепло», — сообщил Сергей Левченко.

В качестве одного из отрицательных примеров глава области привел вынужденные действия региональной службы по тарифам, которая была вынуждена снизить тариф на холодную воду в Иркутске с 19,5 до 8,5 процентов.

«Проверили составляющие тарифа и выяснили, что помимо всего прочего туда включили заработную плату директора Водоканала в размере 542 тысяч рублей, а главному инженеру этого предприятия заложили зарплату 372 тысячи рублей. Это никуда не годится!», — сказал губернатор.

Сергей Левченко поручил областной службе жилищного надзора представить график проверок крупных управляющих компаний региона. Он призвал к тому, что эти проверки должны стать максимально открытыми и публичными, включать частичный опрос жильцов.

Как сообщили в областной государственной службе жилищного надзора, такие проверки уже начались. По словам временно исполняющей обязанности руководителя службы Алены Кузнецовой, в настоящее время анализируются данные по пересчету платы за тепло, в том числе и в областном центре. Как заметила руководитель службы: «Выводы делать рано, но вопросы уже есть». Результаты проверок обязательно будут обнародованы.

Напомним, мэрия Иркутска решила оспорить в суде уменьшение тарифов на водоснабжение и водоотведение, установленное Службой по тарифам Приангарья. Горадминистрация представила свое видение причин, которые побудили муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» повысить тарифные ставки на предоставление услуг.