В Казахстане объявлен призыв на срочную воинскую службу, передает Tengrinews.kz. Указ Президента «Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан РК на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года» опубликован на сайте Акорды.

«В соответствии с подпунктом 11) пункта 2 статьи 5 Закона Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» и статьей 31 Закона РК от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе военнослужащих» ПОСТАНОВЛЯЮ:

Уволить в запас из рядов Вооруженных Сил РК, МВД РК, КНБ РК, Службы государственной охраны РК в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы. Призвать на срочную воинскую службу в Вооруженные Силы РК, МВД РК, КНБ РК, Службу государственной охраны РК в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года граждан мужского пола в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Местным исполнительным органам организовать и обеспечить проведение призыва граждан на срочную воинскую службу в марте — июне и сентябре — декабре 2017 года через соответствующие местные органы военного управления. Правительству Республики Казахстан, Комитету национальной безопасности Республики Казахстан, Службе государственной охраны Республики Казахстан организовать финансовое и материальное обеспечение отправки граждан Республики Казахстан, призванных в Вооруженные Силы Республики Казахстан, Министерство внутренних дел Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Службу государственной охраны Республики Казахстан для прохождения срочной воинской службы, и увольнения военнослужащих, выслуживших установленные сроки срочной воинской службы, — говорится в тексте указа.

Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.