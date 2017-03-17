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16:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ноженко решил бежать из свердловского кабмина

Уходит на понижение.

Источник: УралИнформБюро

Министр экономики Свердловской области Дмитрий Ноженко собрался покинуть кабмин и перейти на работу рангом пониже — главой администрации Ленинского района Екатеринбурга. Как передают источники «Уралинформбюро» в правительстве, чиновник идет на этот шаг не от хорошей жизни. «Инициатива исходит не только от него — есть люди в резиденции губернатора, кто хочет его поскорее убрать», — отмечает собеседник агентства.

Известие об уходе появилось достаточно неожиданно. Как подчеркивают опрошенные «Уралинформбюро» инсайдеры, находящийся в кратком отпуске губернатор еще ничего по этому поводу никому не сказал. При этом в правительстве сходятся на том, что, скорее всего, Ноженко уйдет. А пока министр пойдет в отпуск.

Как ожидается, нынешний глава Ленинского района Екатеринбурга Евгений Архипов уйдет на повышение и займет кресло отставленного вице-мэра Евгения Липовича. «Там торговых объектов много — ему должно быть комфортно», — иронизируют коллеги по поводу Дмитрия Ноженко, намекая на его прошлое, когда он работал председателем комитета по бытовому обслуживанию населения Екатеринбурга под началом тогдашнего вице-мэра Виктора Контеева.

В кабмине Д. Ноженко работал с 2006 года, сначала в качестве замминистра торговли, питания и услуг, в 2009 — возглавил ведомство, а с 2012 занял должность главы министерства экономики.

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