Сенатор Дмитрий Азаров вручил награды на заседании совета ректоров вузов Самарской области

Почетные грамоты за плодотворную научную и педагогическую деятельность, большой вклад в развитие системы образования РФ от председателя Совета Федерации ФС РФ Валентины Матвиенко получили ректор Самарского государственного медицинского университета, академик РАН, председатель совета ректоров вузов региона Геннадий Котельников и ректор СамГТУ, заслуженный работник высшей школы РФ Дмитрий Быков.

По словам сенатора Дмитрия Азарова, совет ректоров вузов Самарской области играет важную роль и всегда обращает внимание на самые злободневные и важные вопросы.

Так, главной темой сегодняшнего расширенного заседания совета ректоров вузов при участии УФСБ по Самарской области стала профилактика проявлений экстремизма и терроризма в студенческой среде. С докладами выступили представители УФСБ, ректор СамГТУ Дмитрий Быков рассказал об опыте опорного университета в организации данной работы, об

актуальности темы в своих выступлениях говорили заведующий межвузовской кафедрой теологии и истории религии архимандрит Вениамин и представитель духовного центра мусульман Самарской области.

В свою очередь Дмитрий Азаров заметил, что возглавляемый им Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера курирует вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений, ведется активная работа. Также сенатор обратился к присутствующим на заседании студентам, предложив им внести свои предложения по профилактике проявлений экстремизма и терроризма, направив их в совет ректоров Самарской области.