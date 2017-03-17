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16:56 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Россия передала на Украину 12 осужденных из Крыма

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России передала Украине 12 граждан, которые отбывали наказание в Крыму на момент его присоединения к России. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФСИН.

Источник: ФСИН

В ведомстве уточнили, что передача состоялась на контрольно-пропускном пункте «Нехотеевка — Гоптовка» Белгородской области. В ходе процесса присутствовала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Передача 12 украинских граждан была согласована в феврале. Тогда заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов уточнил, что речь идет не о политзаключенных, а о людях, осужденных украинскими судами. В начале марта уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова провела неформальную встречу со своей украинской коллегой Валерией Лутковской, в ходе которой обсуждалась проблема перемещения заключенных из Крыма.

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