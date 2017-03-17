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17:57 (мск), источник: Фонтанка

Депутаты ЗакСа обратились к прокурору города с просьбой отменить распоряжение КИО по Исаакию

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Михаил Амосов, Алексей Ковалев и Борис Вишневский 17 марта обратились к главному прокурору Северной столицы Сергею Литвиненко с просьбой защитить интересы горожан в суде и отменить распоряжение комитета имущественных отношений Смольного о плане мероприятий по передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает на своей странице в Facebook Борис Вишневский, просьба продиктована «многочисленными нарушениями законодательства, допущенными при издании распоряжения КИО от 30 декабря 2016 года». Литвиненко предлагают от своего имени обратиться в суд и добиться отмены этого документа. «Если гражданам не дают отменить это распоряжение в судебном порядке, заявляя, что наших прав это якобы не касается (хотя это неправда), то уж прокурор точно имеет право обратиться в суд», — объясняет причины обращения депутат.

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Один из аргументов о незаконности распоряжения, на который указывают в своем обращении народные избранники, — заявления от РПЦ о передаче собора не существует. Документ, направленный в прокуратуру Петербурга, написан на четырех страницах, он содержит и множество других фактов, обосновывающих позицию авторов.

Ранее сообщалось, что сегодня же еще три оппозиционных депутата ЗакСа — Максим Резник, Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко — обратились в Следственный комитет по Петербургу. В своем письме на имя главы ведомства Александра Клауса политики просят проверить действия чиновников при передаче собора РПЦ на соответствие нормам Уголовного кодекса РФ.

Напомним, 17 марта Смольнинский районный суд отказал в рассмотрении гражданского иска об оспаривании законности распоряжения КИО. Это был уже третий раз, когда петербуржцы обращались в суд по данному вопросу.

Справка:

КИО издал постановление о плане передачи Исаакиевского собора РПЦ 30 декабря 2016 года. 10 января 2017-го губернатор сообщил журналистам, что решение о передаче принято. Однако в Смольнинском районном суде выяснилось, что заявление от РПЦ к городу написано не было.

16 марта стало известно, что в конце декабря 2016 года директор Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор» Николай Буров обращался в Смольный с просьбой о передаче храма РПЦ. Позже он получил устное распоряжение вывести из собора экспонаты до 16 апреля и, не согласившись с такими сроками, отозвал просьбу о передаче.

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