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17:47 (мск), источник: Водитель Петербурга

Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет

Вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко 17 марта обратился к СМИ, которые пишут о пылевых бурях в городе. Чиновник посоветовал не искать проблемы там, где её нет.

Источник: Администрация Санкт-Петербурга

Свое заявление чиновник сделал в ходе заседания городского штаба благоустройства, сообщает корреспондент «Фонтанки». Николай Бондаренко заявил, что с учетом доступного финансирования и погодных условий город с проблемой пыли справляется.

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По сообщению городского комитета по благоустройству, при наступлении положительных температур на улицы выведут более 240 единиц «подметательно-вакуумной техники». В марте пока погода позволяет мыть дороги и тротуары только днем. Всего в ходе весеннего месячника по благоустройству надо почистить 2640 участков дорог.

Накануне материал о том, что с наступлением весеннего периода в Петербурге начался сезон пыльных бурь, опубликовала и «Фонтанка». Зимой городские службы использовали на дорогах порядка 150 тысяч тонн песко-соляной смеси.

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