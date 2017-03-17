Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет

Свое заявление чиновник сделал в ходе заседания городского штаба благоустройства, сообщает корреспондент «Фонтанки». Николай Бондаренко заявил, что с учетом доступного финансирования и погодных условий город с проблемой пыли справляется.

По сообщению городского комитета по благоустройству, при наступлении положительных температур на улицы выведут более 240 единиц «подметательно-вакуумной техники». В марте пока погода позволяет мыть дороги и тротуары только днем. Всего в ходе весеннего месячника по благоустройству надо почистить 2640 участков дорог.